Trodnevni bijeg u 'Sodomu i Gomoru' goste stoji pet tisuća dolara.

Kolumbijska turistička agencija naziva Good Girls Company objavila je u tijekom prošlog tjedna video koji je u petak postao viralan, ali i koji je u međuvremenu uklonjen s YouTubea jer je takva reklama za tu platformu bila puno i previše.

Naime, ta agencija uopće nije okolišala oko toga što nudi klijentima, te je u promotivnom materijalu istaknula da za cijenu od pet tisuća američkih dolara goste mami trodnevnim odmorom ispunjenim seksom, drogom i alkoholom na jednom od privatnih otoka nadomak Cartagene.

Previđen je za točno trideset gostiju kojima će se pridružiti šezdeset za doslovno sve raspoloženih djevojaka, a agencija je uz njih klijentima ponudila i neograničene količine blagodati za nepca i nozdrve.

Do sada je ulaznicu kupilo osamnaest osoba, no novi moment u priči kaže da su video ugledale i tamošnje vlasti koje su najavile da će poduzeti sve da do razduzdanog tuluma ne dođe.

Temelja za zabranu imaju sasvim dovoljno, kao i vremena da otkriju lokaciju otoka jer se prvi gosti očekuju u jutarnjim satima 24. studenoga.