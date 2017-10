Uprava vrtića je lijepu Viktoriju pokušala natjerati na uklanjanje fotografija oduzimanjem plaće, no budući da djevojka nije htjela popustiti, završilo je prekidom suradnje.

Viktorija Demeškina, dojučerašnja odgajateljica u jednom od vrtića u Jekaterinburgu, bila je prisiljena rastati se od mališana jer su pojedini roditelji ocijenili da su fotografije koje objavljuje na Instragramu neprikladne, odnosno da imaju seksualne konotacije.

Što su dotični roditelji uopće radili na njezinom profilu možemo tek pretpostaviti, ali su na upravu vrtića izvršili toliki pritisak da je 26-godišnjoj ljepotici ostavljeno na izbor: ili ukloni fotografije ili nađi drugi posao.

Uprava ju je u međuvremenu na to pokušala natjerati i uz oduzimanje plaće, međutim budući da je Viktorija ostala pri svome, preciznije, pri mišljenju da su njezine fotografije njezina privatna stvar, završilo je rastankom o kojemu se sada raspravlja u tamošnjim medijima.

Naime, brojni su stali u obranu njezine slobode da na društvenim mrežama objavljuje što ju je volja, a uz to su se upitali i čime je to ugrozila djecu koju je do jučer odgajala.

Pogledajte u nastavku dio njezinih fotografija.

A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 28, 2017 at 10:11am PDT

A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 25, 2017 at 11:28pm PDT

A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 26, 2017 at 3:13am PDT

A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 25, 2017 at 11:15am PDT

Доброе утро, странна)) #екатеринбург #ekaterinburg #russiangirl #russia #girl A post shared by Виктория Демешкина (@viktoriya_demeshkina) on Sep 24, 2017 at 3:27am PDT