Vrućim fotografijama u tajicama uspjele su razbuditi i one koji su već spremni za zimski san.

Iako je jesen tek počela, mnogi su već spremni za zimski san, no djevojke iz galerije svojski su se potrudile razbuditi takve pospance. One su se poslužile poziranjem u tajicama kako bi razbudile sve one spremne za zimski san.

Neke od njihovih fotografija s društvenih mreža prenosimo u galeriji pa provjerite mogu li razbuditi i vas.