U saveznoj državi Georgija folklor poznaje čudovište imena Altamaha-ha, ali stručnjaci vjeruju da nije o njemu riječ.

Točno četiri dana otkako su američki mediji preuzeli video koji navodno prikazuje tijelo nepoznate životinje na obali, poprilično nalik legendarnom čudovištu iz Loch Nessa, čini se da su se ljudi gladni senzacije ipak zaletjeli.

Naime, nakon što su pažljivo pregledali snimku, morski biolozi sa sveučilišta Jacksonville su zaključili da je stvorenje lažnjak, najvjerojatnije tek obična lutka.

Da stvari budu time gora za sve željne atraktivne priče, za prikazanim tijelom već tri dana tragaju i iz Odjela za prirodna bogastva Georgije, ali je, ma gledaj ti čuda, u međuvremenu netragom nestalo.

Informaciju o lešu čudovišta je u subotu prvi objavio američki portal News4Jax, i to nakon što se redakciji s materijalom javio čitatelj Jeff Warren.

Warren je ustvrdio da je na tijelo naletio dok je sa sinom šetao uz obalu otoka St.Simons, te nije trebalo dugo da se video počne nemilice dijeliti društvenim mrežama.

I doista, snimka je na prvu zbunila mnogobrojne stručnjake, no otkako su se oglasili znalci sa spomenutog sveučilišta, Warren se, inače pisac novela, prestao novinarima javljati na pozive.

Kada smo već kod čudovišta, folklor savezne države Georgia ne poznaje čudovište iz Loch Nessa, već jedno slično mu stvorenja koje tamošnji žitelji nazivaju Altamaha-ha.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.



What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4