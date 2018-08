Pijani muškarac priredio je pravi show pred ogledalom misleći da je njegov odraz druga osoba.

Na društvenim mrežama kruži snimka muškarca koji je toliko popio da se uspio posvađati s vlastitim odrazom. Muškarac je stajao pred ogledalom misleći da stoji pred prolazom pa je prvo pokušao pustiti svoj odraz da prođe.

To se nije pokazalo uspješnom strategijom jer je i njegov odraz bio pristojan i također puštao njega da prođe, no situacija je eskalirala kada su i on i njegov odraz istovremeno pokušali proći kroz ''prolaz''. Došlo je do naguravanja i psovanja, a rasplet ove drame pred ogledalom pogledajte u videu.