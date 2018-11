Roman Blackout u Njemačkoj je prvi put objavljen prije nekoliko godina, a od tasa se ne spušta s visokih mjesta ljestvica najprodavanijih naslova

Čini se da ideje koje nam padnu na pamet u trenucima dokolice često postanu odskočna daska za nešto puno veće. To se događa u znanosti prilikom stvaranja izuma, a nije rijetkost niti u književnosti. Austrijanac Marc Elsberg iz zabave je počeo pisati priču koja se pretvorila u roman Blackout. Knjiga je u Njemačkoj prvi put objavljena prije nekoliko godina, a od tada se ne spušta s visokih mjesta ljestvica najprodavanijih naslova. U naše je knjižare nedavno stigao prijevod, a priča je toliko zanimljiva da je snažno odjeknula među čitateljima.

Autor je dugo godina radio u industriji oglašavanja u kojoj zanimljive ideje nisu rijetkost. Kada je zamišljao koji bi scenarij mogao biti poguban za zapadnu civilizaciju, naprednu u korištenju električne energije i o njoj ovisne tehnologije, odgovor mu se nametnuo sam od sebe.

Koliko god postojalo raznih potencijalnih točki udara na naše društvo, rijetko koji bi način bio brz i efektan kao svjesno sabotiranje mreža za opskrbu električnom energijom. I tako je upravo to postala polazište za njegov tehno-triler Blackout. Koliko je ideja bila uspješna, govori brojka od minimalno 2 milijuna prodanih primjeraka.

Poglavlja knjige označena su brojevima koji odbrojavaju dane bez struje.

Počevši od nultog, krećemo se prema naprijed, a kada stignemo do broja 7, situacija se ozbiljno približava međunarodnoj katastrofi. Da, nestanak struje bi u samo nekoliko dana prouzrokovao potpuni kolaps civilizacije kakvu poznajemo.

Prvo rušenje mreže srećemo kada glavni lik romana, haker sumnjive prošlosti Piero Manzano, doživi automobilsku nesreću u Milanu uslijed gašenja semafora. Njega napuštamo već na idućoj stranici preskačući granice zemalja unutar Europske unije. Slučaj, dakle, nije izoliran – pogođene su Francuska, Nizozemska, Austrija, Belgija, kao i većina europskih zemalja. Prve su reakcije očekivane. Ljudi se šale, sve im je nekako novo i zanimljivo. Službe za sigurnost pune su bijesa na svoje nesposobne zaposlenike. No nitko se ne zabrinjava previše. Ionako će se struja uskoro vratiti i sve će biti u redu.

Već drugi dan, označen brojkom 1, dolazi do novih komplikacija. Polako nestaje goriva za prijevoz, mobiteli ne rade, nema pitke vode, grijanje je isključeno. Panika ulazi u domove ljudi polako, ali sigurno. U vladama država zaposlenici se drže za glave u strahu da će izgubiti posao. No, čak i uz svu koordinaciju koju nam omogućuje moderno društvo, čini se da nestanak struje znači i potpuno onesposobljavanje svih struktura koje održavaju sustav funkcionalnim. U vanjskom svijetu dolazi do nestašice hrane, ljudi se smrzavaju, bolnice su prenatrpane i neefikasne, ljudstva je sve manje jer je nemoguće doći do radnog mjesta.

Budući da je Mazano vješt u informatičkim stvarima, posebno onima koje spadaju u sivu zonu, uspije otkriti potencijalni razlog za kolaps. Nažalost, čini se da se radi o dugo planiranom terorističkom napadu. Isto tako, iako je on čovjek koji može probiti hakersku mrežu, ujedno je i prvi osumnjičeni. Utrka s vremenom počinje, a mrak sjeda na Europu postajući sve zlokobniji.

Iako je tehnički savršeno potkovana, ova je knjiga u suštini triler. Radnja je nevjerojatno napeta čemu pomažu vrlo kratka poglavlja. Autor je uspio u priču katastrofe uklopiti puno osobnih situacija pojedinih ljudi što nas uvijek drži budnima i svemu daje osjećaj hiperrealizma. Vjerujte nam, kada biste sada pokušali nabrojiti sve posljedice jednotjednog nestanka struje, ne biste bili niti na pola puta od onoga što bi se stvarno događalo. Fantastičan triler idealan za današnje vrijeme u kojem se gubitak internetske veze na nekoliko minuta smatra nečim stravičnim. (Egmont, 99,00 kn)