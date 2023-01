Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića-Topića.

Stiže nam jače pogoršanje nošeno frontom sa sjeverozapada Europe nakon koje će se u Genovskom zaljevu formirati ciklona pa će nestabilno, kišovito i vjetrovito vrijeme dominirati cijeli tjedan.



U ponedjeljak ujutro pretežno oblačno. U velikom dijelu zemlje uz kišu - na Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj bit će jaka, mjestimice i obilna, a najveća mogućnost za suho vrijeme i malo jutarnjeg sunca je na istoku Slavonije.

Na obali će, uz jaku kišu i pljuskove, lokalno biti grmljavine, a u Dalmaciji je moguća i tuča. U Gorskom kotaru će padati snijeg, uz stvaranje pokrivača, a malo susnježice i snijega prolazno će biti i u nizinama sjeverozapadne Hrvatske, osobito uz granicu sa Slovenijom. Zbog svega toga, na snazi je žuti i narančasti meteo alarm za velik dio Hrvatske.

Na obali će biti vrlo vjetrovito, ujutro uz jako jugo koje će tijekom prijepodneva okretati na oštro i lebić. Jutarnja temperatura od 1 do 4 na kopnu te od 9 do 11 na obali.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osjetno hladnije nego u nedjelju, oko 5 stupnjeva. Oborine će do sredine dana prestati, pa će popodne biti suho, uz sunčana razdoblja. No, kasno navečer, prije ponoći, stiže nova kiša, a tad će i jugozapadni vjetar ojačati na slab do umjeren.



U Slavoniji sredinom dana naoblačenje, prolazno uz malo kiše, no nakon nje će se brzo razvedravati, pa će kasnije popodne biti i sunčanih razdoblja uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slab do umjeren, južni vjetar, a temperatura će rasti do 7, 8 stupnjeva.

Nakon jutarnje jake, mjestimice i obilne kiše u Istri i na Kvarneru, sredinom dana će se smirivati i razvedravati. Bit će promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, a novo naoblačenje i kiša stižu kasno popodne sa zapada, otprilike u vrijeme zalaska sunca. Puhat će umjeren, navečer i jak lebić, a temperatura će biti oko 12 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno, povremeno uz malo kiše i susnježice, a snijeg će biti rjeđa pojava jer će zatopliti. Temperatura od 3 do 6, uz umjeren jugozapadni vjetar.

VELIKA FOTOGALERIJA Snježna idila na Sljemenu i prekrasni prizori koji oduzimaju dah



U Dalmaciji će se sredinom dana sa sjevera razvedravati. Od Zadra do Makarske će biti većinom sunčano, a južnije od Makarske promjenjivo oblačno uz još pljuskova i grmljavine, lokalno jače izraženih! Predvečer ponovno naoblačenje, a navečer i lokalna kiša. Sredinom dana će na sjeveru prolazno zapuhati tramontana, a navečer ponovno jugo i oštro. Temperatura od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.



Sredinom tjedna na kopnu pretežno oblačno. Povremeno uz kišu, lokalno obilniju. U gorju će padati snijeg, kojeg će u četvrtak ponegdje biti i u nizinama središnje Hrvatske. Bit će pomalo vjetrovito, dominirat će jugozapadnjak, a onda u četvrtak okreće na sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura bez veće promjene, dok će dnevna oscilirati – u utorak i srijedu će biti toplije nego u ponedjeljak, a onda u četvrtak hladnije.

Sve miriše na - snijeg? Vraća nam se prava zima: Problemi u prometu, poplavljene rive, olujni vjetar i hladnoća

Na Jadranu česta kiša, pljuskovi i grmljavina. U utorak najoblačnije, dok će u srijedu i četvrtak biti sunčanih razdoblja. Puhat će jako do olujno jugo, oštro i lebić, a u četvrtak umjerena do jaka buru. Temperatura u utorak i srijedu 11 do 15, u četvrtak svježije.



Dakle, pred nama je hladniji i oborinski bogatiji tjedan. Često će biti kiše, mjestimice obilnije. Na kopnu će povremeno padati snijeg, osobito u gorju, no moguć je i u nizinama - vjerojatnije krajem tjedna. U Dalmaciji će biti jačih nevremena, lokalno uz grmljavinu i tuču, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.