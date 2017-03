Neobičan video proširio se društvenim mrežama i zbunio sve koji su ga pogledali. Video naime prikazuje skupinu tridesetak purana koji nasred ulice kruže oko mrtve mačke.

Ritualni ples purana izazvao je čuđenje brojnih korisnika koji su komentirali video, a korisnik Twittera @TheReal_Jadvis iz Bostona napisao je kako to "nešto najčudnije" što je ikada vidio.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr