• MAXtv To Go s najboljim sportskim sadržajem dostupan je Simpa korisnicima, već od 25 kuna mjesečno i bez obveza.

• Korisnici koji aktiviraju opciju tijekom promotivnog razdoblja do 31. kolovoza bez ikakve naknade će dobiti i HBO.

• Premium paket s vrhunskim serijama i filmovima.

• Fanovi serije Game of Thrones od 17. srpnja mogu pratiti novu sezonu uz MAXtv To Go opciju bezbrižno s plaže.

Zagriženi sportski fanovi žele uvijek biti u toku sa svim utakmicama i mečevima, baš kao što ovisnici o serijama željno iščekuju najnovije epizode omiljene serije. Svi oni ovog ljeta mogu odahnuti uz Simpu, koja u svojoj ponudi donosi MAXtv To Go opciju, bez obveze za već od 25 kuna mjesečno. To znači da će Simpa korisnici sada i na novoj i poboljšanoj MAXtv platformi moći jednostavno aktivirati i deaktivirati pakete u hodu kad god požele. Gledanje vrhunskog sportskog i TV sadržaja na plaži ili u hladovini kafića uz more ovog ljeta moguće je bez razmišljanja o internetskoj potrošnji.



Besplatno prati svjetsku premijeru nove sezone Game of Thrones



Osnovni MAXtv To Go paket uključuje mnoštvo zabavnih i sportskih programa te je dostupan već od 25 kuna, a opcija omogućuje gledanje serija, filmova, utakmica i crtića uživo ili na zahtjev. Svi ljubitelji svjetskih hit serija u promotivnom razdoblju do 31. kolovoza besplatno dobivaju i HBO Premium paket, što omogućava fanovima GoT serije da ovoga ljeta besplatno prate epizode nove sezone omiljene serije.



Aktivacija opcije je jednostavna i brza. Korisnici se registriraju na https://moja.simpa.hr portalu, gdje otvaraju svoj Telekom ID i aktiviraju paket, a alternativno to mogu učiniti putem SMS izbornika slanjem A na 13636. Nakon toga, jednostavno se ulogiraju na aplikaciju i uživaju u najboljim sportskim i zabavnim sadržajima gdje god krenuli.

Aplikacija je dostupna za Android: http://bit.ly/1Ni2MeT i za iOS: http://apple.co/2tLrc9P.

Sve dodatne informacije dostupne su na https://www.simpa.hr/tarifa/opcije/maxtv-to-go