Peugeot 208 i novi Peugeot SUV 2008 u lipnju su u ponudi s uštedom do 17.500 kn

uz Peugeot Financiranje, poklon Optiway produženo jamstvo od 4 godine, a od

ovog mjeseca svaki kupac, fizička osoba na poklon dobiva i članstvo u klubu

vjernosti PEUGEOT ZAUVIJEK koji mu jamči brojne pogodnosti.

Ponuda se odnosi na ograničenu količinu modela 208 i 2008 sa zaliha koji su odmah dostupni za isporuku.

Prilika koja se ne propušta odnosi se na kupnju modela Peugeot 208 i novi Peugeot SUV 2008, prilikom kupnje na financijski leasing uz Peugeot Financiranje. Kupci tako ostvaruju uštedu od 12.000 kn prilikom kupnje modela Peugeot 208 te uštedu od 17.500 kn prilikom kupnje novog Peugeot SUV-a 2008. Uz ove povoljne uvjete financiranja, kupci na poklon dobivaju četiri godine/80 000 km besplatnog Optiway produženog jamstva što ovu ponudu čini iznimno atraktivnom.

Uz to, svaki kupac Peugeot osobnih vozila (fizičke osobe) na poklon dobiva članstvo u klubu vjernosti PEUGEOT ZAUVIJEK, koji je namijenjen vlasnicima vozila marke PEUGEOT svih godišta i nudi niz pogodnosti s kojima omogućava povoljnije održavanje u mreži ovlaštenih servisa. Članovima kluba vjernosti PEUGEOT ZAUVIJEK, osigurano je povoljnije redovno održavanje vozila s popustima do 30%, poseban popust od 30% na najskuplji dio prve ugradnje, redovito obavještavanje o svim ponudama mreže Peugeot ovlaštenih servisa te dodatnih 5% popusta na sve prodajne akcije te pomoć na cesti u trajanju od jedne godine koja uključuje i vuču do ovlaštenog servisa u slučaju kvara ili nezgode.