Tko se služi društvenim mrežama, tom je već otprilike jasno koliko je malo potrebno da nešto posve bizarno u samo par sati postane trend. Eto, posljednji primjer je "OM Telolet OM", status koji je na svojim profilima do sada objavilo preko milijun ljudi, što na Facebooku, što na Instagramu, a ponajviše na Twitteru.

Kome možemo zahvaliti za najnoviju pošast u ovom trenutku još nije jasno, ali u međuvremenu je otkriveno što famozni "OM Telolet OM" znači, odnosno odakle ta priča vuče korijen.

Dakle, OM Telolet OM silno je popularan uzvik u Indoneziji, a njime tamošnji građani, uglavnom mlađe dobi, pozivaju vozače autobusa (gdjekad i kamiona) da im potrube jer obožavaju njihov raznolik i zgodan "pjev".

Vozači im uglavnom rado odgovaraju, a na njihovu ljubaznost se uzvraća pljeskom, osmijehom, katkad čak i plesom ukoliko melodija svira koju sekundu duže.

Koliko smo mogli primijetiti, OmTeloletOm u Hrvatskoj još nije zaživio, ali poznavajući prilike na društvenim mrežama, možda ga uskoro ugledate i u statusu nekog svog prijatelja.

#OmTeloletOm A meme from indonesia that only Indonesians will probably get but made lot's of countries go WTF!!, i'm proud of Indonesia tbh — Hannah (@tributenightma1) December 22, 2016

So theres this trend in indonesia. If someone says "om telolet om" near a bus , the bus driver will honk the horn -admin jaz — Jimin Updates (@jiminupdates) December 22, 2016

Can someone tell me

What is "OM TELOLET OM" mean? — BamBam(แบมแบม) (@BamBam1A) December 21, 2016

@ss0102q ah, do you know this catchphrase "OM TELOLET OM"?? it was gone viral in instagram these days and indonesian ppl have been spamming — Na. (@sayanawa) December 22, 2016