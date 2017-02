Incidenta situacija zabilježena u utorak u Anaheimu, do koje uopće nije trebalo doći da je bilo samo malo više razuma i dobre volje, upravo je podijelila Sjedinjene Američke Države. U središtu sukoba su se našli policajac izvan dužnosti i hrpa srednjoškolaca, a do nevolje je došlo zbog gaženja po travnjaku! Evo što se zbilo:

Po povratku s nastave u utorak poslijepodne, grupa srednjoškolaca šetala je po travnjacima ispred kuća umjesto po nogostupu, što je neimenovanoga policajca navodno nagnalo da djevojku iz društva nazove pogrdnim imenom.

U njezinu je obranuo stao školski kolega, 13-godišnji Christian Dorscht, kojeg je policajac potom zgrabio za odjeću u namjeri da ga obori i zadrži do dolaska kolega.

Mladić se čitavo vrijeme opirao i tražio da ga pusti na miru, a mučna je situacija eskalirala kada su Dorschta pokušali osloboditi njegovi prijatelji koji su na policajca fizički nasrnuli.

Policajac je u tom trenutku izvadio pištolj i zapucao (nije jasno je li pištolj opalio slučajno, op.a.), a hitac je natjerao tinejdžere da se razbježe.

Nedugo potom su se napokon pojavili i policajci u uniformama koji su Dorschta priveli, a kolegu pustili da se vrati u mir svog doma.

Da bi stvar bila time nevjerojatnija, postoji mogućnost da je uzrok incidentu bio komunikacijsku šum budući da je policajac shvatio da mu mladić prijeti ubojstvom, dok mu je tinejdžer pokušavao objasniti da ga je krivo čuo.

"Nisam rekao da ću vas upucati, već da ću vas tužiti (I didn't say that. I said I'll sue you, not shoot you)", trudio se objasniti dječak, koji je prethodno navodno dobio i udarac nogom u međunožje.

U svakom slučaju, metak srećom nije nikoga pogodio, ali je snimka zato potaknula nekoliko stotina ljudi da se okupe u srijedu u Anaheimu i prosvjeduju protiv policijske brutalnosti.

Njih 24 je uhićeno, među njima i nekolicina koja je gađala kamenjem kuću policajca, a naposljetku pokušala čak i provaliti.

Treba reći i da nisu svi ustali protiv policajca prozvanog nasilnikom koji se skriva iza značke, te da se dio javnosti okomio i na srednjoškolce.

Prema njihovom mišljenju, trebali su ga poslušati onoga trenutka kada im je rekao da se sklone s njegove imovine jer je na to imao svako pravo, a ne još k tome brojčano ga nadjačati i fizički napasti.

U obranu policajca stao je i narednik Daron Wyatt, koji je novinarima Los Angeles Timesa ispričao da su verbalni incident započeli tinejdžeri, odnosno da ih je policajac najprije uljudno zamolio da se sklone na što su mu uzvratili nizom uvreda.

Bilo kako bilo, otac napadnutog dječaka Johnny Dorscht najavio je čitav niz tužbi, dok je policajac prisilno suspendiran s posla dok tužitelji ne odluče je li se ogriješio i o koje zakone ako jest.