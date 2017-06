Nike Cortez je ikona.

Da, da, prava ikona, koja ostavlja odličan dojam gdje god se pojavi, u kojoj god boji i teksturi. Dođi u Shooster i uvjeri se koliko su šarmantne. Tenisica je to s kojom je sve počelo, koju smo bezbroj puta vidjeli na velikim i malim ekranima. Njezinu ljepotu i udobnost prepoznaju zvijezde, danas Cortezice, kako ih popularno zovemo, nose lijepa Bella Hadid i naš vatreni Ivan Dečak.

Cortezicama je oduševljen i naš legendarni umjetnik Lunar, koji je bez razmišljanja prihvatio Shoosterov poziv i ručno oslikao 12 pari, klasičnih, bijelih. Što ćemo s njima? Sve oslikane Nike Cortez by Lunar idu na online aukciju, a sav prihod prikupljen na aukciji, Shooster donira onima kojima je najpotrebnije – SOS Dječjem selu Hrvatska.

Uključi se i ti u Shoosterovu humanitranu akciju, ponudi najviši iznos i pomozi djeci bez roditelja i roditeljske skrbi. Svatko od nas može učiniti neku malu stvar za nekoga. Ta mala stvar, naših pet minuta, nekome može značiti mnogo, nekima ljubav i sigurnost u obiteljskom okruženju, trajan dom i obrazovanje za sretno i mirno djetinjstvo. Za sjećanje na taj lijepi čin ostaju ti unikatne Nike Cortez by Lunar.

Vidimo se na http://bit.ly/Cortez_By_Lunar_aukcija. Ponudi najviše!

Dok hvataš Cortezice na aukciji i činiš dobro djelo za SOS Dječje selo chillaj u Swanky-u uz Nike Cortez & Shooster!

Sve ljubitelje legendarnih Nike Cortez tenisica pozivamo da nam se pridruže u petak, 9.6. od 18h na jednoj od najljepših gradskih terasa na adresi Swanky Mint hostela u dvorištu Ilica 50.

Razloga za dolazak i druženje imamo više; osim legendarnih Nike tenisica pripremili smo za vas akustični live nastup Vatre kakav do sada još niste vidjeli.

Kući ne odlazite praznih ruku, uz digitalnu zezanciju 'nacrtaj Cortezicu, ostavi dobar dojam' možeš osvojiti unikatnu torbu (za grad i plažu) koju krasi motiv i potpis poznatog street art umjetnika Lunara.

Kad vidite kako cool u Nike Cortezicama izgleda američka manekenka Bella Haddid i naš Ivan Dečak znamo da ćete i vi poželjeti na svojim nogama imati ovaj klasik - zato vam darujemo popust od 20% na kupnju Nike Cortez tenisica u Shooster-u!

Prvih sto gostiju koji se prijave na Facebook event (bit.ly/Chillamo_u_Swankyju_uz_Nike_Cortez) i dodatno svoj dolazak potvrde slanjem svojih podataka u FB inbox očekuju pravi street food zalogaji i hladni kokteli, idealni za vruće ljetne dane.

Vidimo se u petak u 18h! Be there or be square :)



