Roca predstavlja kolekciju Inspira, novu i svestranu kolekciju sanitarnog porculana i namještaja, koja će Vam omogućiti da kreirate vlastiti kupaonski prostor, bez obzira na Vaš stil.

Pomoću revolucionarnog sustava koji se temelji na 3 dizajna – Round, Soft (sa mekanim kutevima) i Square – a koji su međusobno savršeno kompatibilni, u Inspira kolekciji pronaći ćete kombinaciju koja će Vam omogućiti da kreirate vlastiti kupaonski prostor.

Kolekcija predstavlja umivaonike sa mekanim površinama i veoma tankim stijenkama, i to kroz brojne modele i mogućnosti instalacije: ugradbeni – na ploču, ugradbeni – u ploču, viseći ili Unik (umivaonik koji uključuje i ormarić za umivaonik). Također u ponudi su stojeći, modeli do zida, bideti i WC školjke, sa niskim, visokim ili podžbuknim vodokotlićem, kao i viseća WC školjka sa sakrivenim pričvršćivanjem. Imajući na umu korisnike sa malim kupaonicama, Inspira nudi stojeću Round WC školjku u kompaktnoj, do zida, verziji.

Inspira namještaj za umivanike, dostupan je u tri dimenzije -600, 800 i 1000 mm- i tri završne obrade –Bijela, visoki sjaj; Hrast i Hrast/Tamno staklo – može se upotpuniti sa visećim ormarićima, nudeći veliki prostor za pohranu i brojne funkcionalnosti (unutarnja rasvjeta, prilagodljive staklene police i ogledalo po cijeloj dužini), koje se također međusobno mogu odlično kombinirati. Zahvaljujući sifonu za uštedu prostora, koji je uključen u namještaj, i ladicama sa potpunim izvlačenjem ali bez izreza, Inspira namještaj nudi veliki prostor za pohranu. Ladice imaju unutrašnjost obloženu u tekstil, imitacija tamnog drva, veoma mekanu na dodir. Za još veći komfort, ormarići za umivaonike dolaze sa sporozatvarajućim vodilicama što omogućava mekano i tiho zatvaranje, osiguravajući visoku otpornost na habanje (20.000 zagarantiranih ciklusa otvaranja/zatvaranja).

FINECERAMIC®

Roca je kreirala ovu kolekciju sa najinovativnijim materijalima. Umivaonici su proizvedeni od FINECERAMIC®, novog, visoko-kvalitetnog keramičkog materijala, kojega je patentirala i zaštitila Roca, i koji, osim što je 40% lakši i 30% otporniji od konvencionalnih umivaonika, omogućava oblike vrlo finih i preciznih zidova.

SUPRALIT®

WC sjedala i poklopci za bidete kolekcije Inspira također pružaju dodatni dašak inovacije. Proizvedeni od SUPRALIT®, novog materijala, kojega je registrirala Roca, izdržljivijeg ( nudi veću otpornost na kemijska sredstva i požućivanje), više higijenskog (četiri puta manje porozan materijal) i jednostavnijeg za održavanje (površine mekih i zaobljenih kuteva ). Također imaju šarke sa sporospuštajućim sustavom za mekano i tiho zatvaranje i u potpunosti su uklonjive za bolje čišćenje proizvoda.

RIMLESS

Viseća verzija WC školjke iz kolekcije Inspira ima Rimless dizajn koji rezultira jedinstvenim stijenkama, bez uglova ili kuteva u kojima se nakupljaju nečistoće, čineći tako održavanje jednostavnijim i povećavajući razinu higijene. Također, razvili smo novi sustav distribucije vode za ove modele, koji, osim što omogućuje snažnije ispiranje, distribuira vodu na dosljedan način unutar zdjelice, čisteći cijelu površinu sprečavajući minimalno prskanje.

O grupaciji Roca

Roca je tvrtka specijalizirana za dizajn, proizvodnju i prodaju proizvoda za kuponske prostore, kao i keramičke podove i zidne obloge za primjenu u arhitekturi, izgradnji i dizajnu interijera. Njezini počeci datiraju iz 1917.godine, kada je obitelj Roca započela izgradnju svog prvog proizvodnog pogona u Gavi (Barcelona). Danas, na stogodišnjicu, tvrtka zapošljava više od 22.600 djelatnika, ima 78 proizvodnih pogona te posluje u više od 170 zemalja diljem svijeta.