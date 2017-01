Studentski život bolji je uz posao, bez obzira na to živiš li u mjestu studiranja ili si se tek otisnuo u svijet iz roditeljskog gnijezda! Idealan studentski posao je onaj uz koji ćeš steći nova znanja u zanimljivom okruženju i koji ti nudi fleksibilno radno vrijeme uz koje stižeš obavljati sve studentske aktivnosti - od predavanja i učenja do druženja i putovanja. No studentski posao može biti i prilika da učiniš nešto dobro za druge.

Želiš li svojim radom pridonijeti dobrobiti djece i omogućiti im bolju budućnost, a istovremeno zaraditi plaću i steći vrijedno iskustvo?

UNICEF Hrvatska traži kandidate za predstavnike programa "Čuvari djetinjstva“! Program „Čuvari djetinjstva“ pomaže u ostvarivanju UNICEF-ove misije - omogućavanju sretnog djetinjstva za svako dijete - putem redovitih mjesečnih donacija pojedinaca.

Za pomoć u ostvarivanju ovog hvalevrijednog cilja UNICEF traži odgovorne studente izraženih komunikacijskih sposobnosti koji ozbiljno pristupaju zadacima.

Rad u UNICEF-u studentima omogućuje razvijanje komunikacijskih vještina, honorar prema postignutim rezultatima i dugotrajnu suradnju, sve uz fleksibilno radno vrijeme prilagođeno studentskom načinu života i kreiranje vlastitog rasporeda.

Studentski posao, mnogima prvi u životu, uči odgovornosti, pomaže u razvijanju novih vještina i širenju vidika. Neki poslovi pomažu mijenjati svijet, što ćeš saznati pridružiš li se UNICEF-ovu timu.

Kao dio vodeće međunarodne organizacije za zaštitu dječjih prava, pomažeš uspješnijoj i kontinuiranoj provedbi UNICEF-ovih aktivnosti za dobrobit djece i stvaranju boljeg, ravnopravnijeg svijeta za sve.

Svaki je korak vrijedan! Napravi prvi - pridruži se timu predstavnika programa „Čuvari djetinjstva“. Prijavi se ovdje.