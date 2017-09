U sklopu svojih promotivnih aktivnosti vezanih za program osiguranja i štednje za djecu „Sretno dijete“, Merkur osiguranje u suradnji sa sportskom akademijom Mali sportaši organiziralo je dnevni ljetni kamp pod nazivom „S Merkurom pronađi svoj talent“ koji se održao posljednjeg tjedna školskih ljetnih praznika u Zagrebu na Šalati.

"U Merkurovu fokusu je prevencija i sve što činimo za naše zdravlje danas, ima za posljedicu pozitivne učinke na našu kvalitetu života u budućnosti. Organizacijom Ljetnog kampa u suradnji s Malim sportašima želimo potaknuti djecu da od malih nogu njeguju zdrave navike i zdrav životni stil." – izjavila je Tamara Aye, Voditeljica marketinga Merkur osiguranja.

Ljetni kamp je namijenjen djeci od 6 do 10 godina, a program pruža nezaboravan provod tijekom kojeg djeca imaju priliku upoznati se s novim sportskim vještinama, unaprijediti komunikacijske vještine i razviti trajna prijateljstva u zabavnom i sigurnom okruženju. Roditelji odabiru 6 aktivnosti u kojima njihova djeca žele sudjelovati i to iz područja sporta, umjetnosti ili, primjerice, istraživanja flore i faune, orijentacije i sl. Također, djeca svakodnevno imaju i aktivnosti na bazenu te je jedan dan u tjednu organiziran i izlet na obližnju goru i Park prirode Medvednica. Za djecu u dobi od 6 do 10 godina za koju su roditelji ugovorili policu osiguranja i štednje Merkur „Sretno dijete“ u razdoblju od 1. lipnja do 1. kolovoza 2017., sudjelovanje u kampu bilo je besplatno. Sudjelovanjem u ljetnom kampu iz Merkura su razveselili i 30-ak mališana iz dječjeg doma Kuća sv. Terezije za nezbrinutu djecu s Vrhovca i tako im uljepšali početak školske godine.

Posljednji dan kampa, djeci su podijeljene diplome za uspješno savladane aktivnosti, a završni party uveličao je i hrvatski zlatni vaterpolist Luka Lončar. Djeca su imala priliku iz prve ruke saznati što je potrebno kako bi se osvojila medalja na tako velikom sportskom natjecanju i kako je za uspjeh važno biti uporan i discipliniran.

Merkur osiguranje je osnovano od strane najstarijeg europskog zdravstvenog osiguratelja Merkur Versicherung AG iz Graza, koji ima znanje i tradiciju dugu preko 200 godina na području privatne zdravstvene skrbi. Prevencija, briga o zdravlju, zdrav i aktivan život važne su odrednice strategije Merkur osiguranja, zato i svojim osiguranicima žele pružiti uvijek više za više životne radosti, već od rane dobi.