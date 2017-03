Paket sadrži pet TV kanala (HBO 1, 2 i 3, Cinemax i Cinemax 2), njihove HD inačice, HBO On Demand digitalnu videoteku s oko 2500 naslova te HBO GO uslugu koja omogućava pristup još većem broju HBO sadržaja putem svih zaslona.

Odlične HBO serije Tabu, Igra prijestolja, Silicijska Dolina, Mladi papa, Westworld i Male laži su samo neki od 4000 sadržaja koje Iskon poklanja novim te postojećim korisnicima do kraja godine.

Ako se iz bogatog HBO portfelja izdvoje još filmske uspješnice poput Deadpoola, Kung Fu Pande, Stevea Jobsa ili Kapetana Amerike, dolazimo do trenutno najidealnije formule za bezbrižno "binđanje" ispred televizijskog (ili bilo kojeg drugog) ekrana. Zato što donosi najbolje filmove i serije bez reklama s hrvatskim titlovima. Čiji su novi nastavci spremni za gledanje samo nekoliko sati nakon američke premijere, i to u HD kvaliteti.

"Iskonovci, koji su ga dosad isprobali, preferiraju binđanje kao omiljeni način praćenja serijala u slobodno vrijeme. Riječ je o gledanju tri ili više nastavka odabrane serije 'u komadu', tijekom jednog dana. Naš poklon iz aktualne akcije omogućuje svima da isprobaju tzv. televizijske maratone, i to uz kvalitetno producirane sadržaje po kojima je HBO poznat", pojasnio je Krešimir Madunović, predsjednik Uprave Iskona.

Što uključuje Iskonov poklonjeni programski paket?

Iskon je upravo predstavio akcijsku ponudu unutar koje je televizijski HBO Premium paket besplatan novim i postojećim korisnicima do kraja godine. Sadrži pet TV kanala (HBO 1, 2 i 3, Cinemax i Cinemax 2), njihove HD inačice, HBO On Demand digitalnu videoteku s oko 2500 naslova te HBO GO uslugu koja omogućava pristup još većem broju HBO sadržaja putem svih zaslona: Smart TV-a, mobitela, tableta, računala, Chromecasta i sl. Po isteku poklonjenog perioda, Iskonovci koji odaberu ovaj paket imat će mogućnost nastaviti plaćati uslugu samo 20 kuna (umjesto redovitih 69 kuna) mjesečno sve do 2020. godine.

HBO OD digitalna videoteka na Iskon.TV-u te HBO GO, koji je također dio paketa, uz standardno praćenje programa nude pristup velikom broju sadržaja koji se mogu gledati u bilo koje doba. Uz već spomenute aktualne filmove i serije, tu su poznati i nagrađivani dokumentarci, posebna Disney rubrika za najmlađe, serijali za odrasle te arhiva svih kultnih serija iz originalne HBO produkcije (od Sopranosa i Okusa krvi, preko Pravog detektiva ili Uredništva do Seks i Grada te Djevojaka).

Akcijska ponuda i za one bez televizije – HBO GO na poklon

Za Iskonove korisnike koji u svojim paketima nemaju uključen Iskon.TV (koriste samo internet ili internet i fiksni telefon), akcija koja traje do 15. ožujka nudi besplatni pristup HBO GO servisu do kraja godine, nakon čega postoji mogućnost nastavka korištenja po promo cijeni od 20 kuna mjesečno do 2020. godine, umjesto standardnih 39 kuna. HBO GO je najbolje rješenje za sve koji žele uživati u novim serijama i filmovima bez mučenja s torrentima, zvukom, titlovima ili cam snimkama.

"Još jedna prednost HBO GO servisa je mogućnost korištenja jednog računa na četiri različita uređaja, od čega je na dva mogući paralelni streaming različitih sadržaja. Uz internetsku vezu i preuzetu aplikaciju, za gledanje svoje serije ili filma ste spremni odmah nakon premijernog američkog prikazivanja. Sve je jednostavno, dostupno i prilagodljivo vašim željama, i to uz trenutno fantastičnu konkurentnu cijenu iz Iskona", zaključio je Madunović.

Detalji trenutno najbolje akcije za sve ljubitelje serija i filmova se nalaze na adresi https://www.iskon.hr/HBO. Ponuda se može iskoristiti od 15.2. do 15.3.2017. godine.