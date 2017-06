Nova Class Plus goriva imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem Nova goriva Eurosuper BS 95 Class Plus, Eurodizel BS Class Plus i Eurosuper BS 100 Class Plus u ponudi na svim Ininim maloprodajnim mjestima

INA je predstavila nova visokokvalitetna goriva Class Plus koja su zamijenila dosadašnja Class goriva. Zahvaljujući posebnoj poboljšanoj formuli aditiva nova Class Plus goriva imaju dokazano povoljan učinak na motore s unutarnjim izgaranjem, uklanjaju naslage i štite od korozije dijelove motora automobila.

Nova Class Plus goriva okupljenima je predstavio Darko Markotić, operativni direktor, Trgovina na malo: „INA upravlja najvećom moderniziranom maloprodajnom mrežom u Hrvatskoj u sklopu koje svakodnevno uslužimo 200 tisuća kupaca i prodamo više od milijardu litara goriva godišnje. Usmjereni smo na to da svojim kupcima osiguramo goriva vrhunske kvalitete. Zbog toga smo unaprijedili ponudu goriva na svojim maloprodajnim mjestima: INA Class Plus goriva naš su odgovor na sve strože tehničke zahtjeve europskih direktiva, automobilske industrije i zaštite okoliša, čija se kvaliteta – kao i dosada – provjerava svakodnevno, u svim točkama proizvodnog i prodajnog lanca. Naši kupci mogu bezbrižno voziti, a brigu o kvaliteti goriva prepustiti nama.“



Na predstavljanju novih Class Plus goriva, održanom pod voditeljskom palicom Andree Andrassy, više o karakteristikama novih goriva rekao je Žarko Knego, vozač INA Ultra Teama: „Kao vozač, mogu reći da manje naslaga može značiti manje problema s motorom uzrokovanih začepljenjem. Istovremeno, zahvaljujući čišćem sustavu ubrizgavanja goriva, u motor dolazi optimalna količina goriva što osigurava stabilan rad. Nova INA Class Plus goriva nude upravo to.“

Događanju su se pridružili i pjevači Pero Galić iz Opće Opasnosti i Damir Kedžo te zlatna hrvatska olimpijka Sara Kolak, vjerni Inini kupci koji će uz INA Class Plus i dalje bezbrižno voziti od nastupa do nastupa. Nakon službenog dijela Andrea Andrassy i Damir Kedžo zaputili su se u vožnju Zagrebom gdje su prolaznicima nudili prijevoz i informirali ih o novim gorivima.

Više informacija o novim INA Class Plus gorivima dostupno je na stranici www.ina.hr/ClassPlus