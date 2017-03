Najnoviji pametni telefoni iz U serije HTC uređaja dostupni su u pretplatničkim tarifama Bez granica + koje omogućuju surfanje maksimalnim brzinama do 225 Mbit/s uz uključen 4G+/LTE. U Ultra je dostupan već za 399 kuna jednokratno u Bez granica XXL+ tarifi i 120 kuna mjesečno, dok je U Play u Bez granica XXL+ tarifi dostupan već za 9 kuna odmah i 60 kuna mjesečne rate za uređaj.

Vrijedan poklon za kupce u predbilježbama - Under Armour fitness tracker

Under Armour Band, trenutno je jedna od najprodavanijih fitness narukvica u SAD-u, koja je u prodaji prestigla prestižne sportske brandove. UA pametna narukvica prati kvalitetu sna, otkucaje srca, prijeđene korake i intenzitet vježbanja korisnika. Dizajnirana je prema potrebama sportaša, a nudi i napredni mod za treninge. Povezivanjem s HTC uređajem ili drugim pametnim telefonom korisnik može koristiti aplikaciju UA Record kao nadzornu ploču za svakodnevne aktivnosti i pratiti detaljan uvid u stanje organizma.

HTC U Ultra: It's all about U

HTC U Ultra komunicira s korisnikom i stavlja ga u prvi plan. Ovaj uređaj ima dodatni zaslon savršen za brz, jednostavan pristup korisniku prioritetnim kontaktima, aplikacijama i notifikacijama. Glavni 5,7-inčni SLCD 5 zaslon ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela.

Glavna12-megapikselna UltraPixel 2 kamera sa stražnje strane odlična je za snimanje oštrih fotografija, brzo fokusiranje i snimanje noćnih fotografija. S prednje strane nalazi se 16-megapikselna UltraPixel kamera savršena za snimanje selfija i detaljnih fotografija velikog formata. HTC BoomSound Hi-Fi zvučnici pružaju savršen zvuk i snimaju zvuk iz svih smjerova, pa tako korisnik ima savršene snimke gdje god se nalazio, na rock koncertu, dječjoj zabavi, u prirodi ili u koncertnoj dvorani.

Uređaj ima Snapdragon 821 čip, 4 GB RAM-a, senzor otisaka prstiju integriran u Home tipku te bateriju od 3000 mAh koja dolazi s podrškom za Quick Charge 3.0 tehnologiju.

Operativni sustav je Android 7.0 Nougat s dodatkom Sense sučelja.

HTC U Play: Za one zaigrane

HTC U Play ima 5,2-inčni Full HD Super LCD zaslon s Gorilla Glassom, koji savršeno leži u ruci. 16-megapikselna UltraPixel kamera odlična je za fotografiranje uz savršeno osvjetljenje, boje i detalje. Uređaj ima Helio P10 čip, senzor otiska prstiju integriran u Home page tipku, 32 GB memorije i bateriju od 2500 mAh. Operativni sustav je Android s dodatkom HTC Sense sučelja.

Oba pametna telefona imaju novu mogućnost - HTC-ov pametni asistent HTC Sense Companion. HTC Sense Companion je osobni asistent koji stalno uči od korisnika, prepoznaje njegov glas i samo jedna riječ je dovoljna da korisnik upravlja telefonom - prihvati ili odbije poziv, odgodi ili zaustavi alarm. Uređaj prati navike korisnika i tako mu primjerice predlaže da dopuni bateriju jer planira dugo biti u pokretu, preporučuje topliju odjeću i raniji polazak na posao u slučaju nepovoljne vremenske prognoze. Također, korištenjem posebnih slušalica HTC U Ultra i HTC U Play će skenirati ušnu šupljinu korisnika i odrediti razinu izlaza zvuka koja njemu najbolje odgovara.