• Krenuo je novi nagradni natječaj Hrvatskog Telekoma na dozivivise.hr, u kojem pobjednik osvaja sedam dana jedrenja za sebe i još pet frendova

• Natječaj traje do 18. lipnja, a dovoljno je prijaviti se s fotografijom, videom ili gifom svoje neobične zanimacije s ekipom

• Ovo ljeto doživljaje hvatajte i šerajte neopterećeno s inovativnim gadgetima, u sklopu nove Tarife za mlade koja nudi 3 GB i neograničen YouTube, Netflix, HBO GO i Pickbox putem Stream On usluge gdje god se nalazili, bez prekida i čekanja

Život prosječnog milenijca sve je samo ne dosadan, jer više od bilo koje prethodne generacije „briju“ na doživljaje i iskustvo više od materijalnih stvari. Pokreće ih adrenalin i potraga za novim doživljajima, pa tako čak 3 od 4 milenijaca radije troši na putovanja, ludi tulum ili genijalan koncert nego na kupovinu nekog proizvoda. Upravo je takva i nova Tarifa za mlade Hrvatskog Telekoma, u sklopu koje je krenuo novi nagradni natječaj koji će začiniti ovo ljeto.

Najbolja ekipa osvaja sedam dana jedrenja Jadranom na vlastitoj jedrilici, a sve što treba je do 18. lipnja posjetiti dozivivise.hr i prijaviti se s fotografijom, videom ili gifom svoje neobične zanimacije s ekipom. Pobjednik osvaja privatnu jedrilicu na tjedan dana na koju može povesti još pet svojih frendova. Za smijeh i suze pobrinut će se Goran Vugrinec Goc, koji će pratiti pobjednike i izigravati skipera.

Nova Tarifa za mlade namijenjena je svima koji vode FOMO i YOLO načelima u životu. Pored neograničenog i neprekinutog YouTube, Netflix, HBO GO i Pickbox streaminga bez trošenja GB iz tarife putem Stream On usluge, uključeni su neograničeni SMS-ovi i razgovori unutar HT mreže i 400 minuta i SMS-ova prema ostalim mrežama. U tarifu je uključeno čak 3 GB za redovito ažuriranje Instagram profila fotografijama hrane i kofeinskih napitaka s pjenom u obliku jednoroga, navigaciju do najbliže starinske brijačnice ili neophodno provjeravanje e-mailova, a sve minute, GB i SMS-ovi prema drugim mrežama prenose se u idući mjesec.

Kako bi svi ludi i yolo trenutci bili još bolji i ostali trajno zabilježeni, ponuda uključuje niz inovativnih gadgeta poput VR naočala, drona, fitness narukvice, GoPro kamere i Samsung Gear IconX slušalica koje je moguće kupiti u tarifi ili kao dodatnu opremu. Jer skok s visoke litice u plavo more još bolje izgleda snimljen dronom. Sve to moguće je kombinirati s vrhunskim pametnim telefonima Samsung Galaxy S7 i Samsung Galaxy A5 2017. Uvedene su još brojne promjene, poput online korisničke podrške dostupne 0/24 putem Messengera i društvenih mreža te praćenja statusa online kupnje, a svi T-Centri su otvorili vrata četveronožnim čupavim ljubimcima.



Sve informacije o nagradnom natječaju nalaze se na dozivivise.hr.