(p)ostani ORIGINAL

Cockta nastavlja pratiti mlade i zato je ove godine uživala s njima u čarima ljetnih glazbenih festivala. Kao ovogodišnji sponzor festivala Exit, Cockta se pridružila i novom glazbenom valu koji Exitov tim nosi u Istru - SeaStar festivalu. Ovaj se festival prvi put ove godine organizirao u Umagu od 25. do 28. svibnja i nastupalo je više od 70 izvođača na čak šest pozornica.

Sastavni dio na oba festivala je i Cockta Chill out zona, prostor za predah i druženje uz velik broj aktivnosti za sve. Aktivnosti su omogućili mladima da pokažu svoju originalnost te da za to budu i nagrađeni adekvatnim nagradama(naočale,frizbi,majice,pištolj na vodu,privjesak...). Wheel of fortune aktivacija je provjerila koliko se brzo mogu riješiti kreativni zadaci koji su donosili privlačne Cockta nagrade. Ako posjetitelji nisu došli sa svim prijateljima koje su htjeli uz sebe ili ako su željeli uspomene na festival, mogli su se fotkati, a fotku (polaroid) Cockta je u njihovo ime poslala kao razglednicu. Uz pomoć Cockte se tako širio „good vibe“ i prema onima koji nisu bili dijelom festivalskog događanja.

Oni sa glazbenim talentom su nam se pridružili uz music box, gdje su mogli - kao pravi DJ - stvoriti svoj uradak, slati ga sebi na mail ili objaviti na društvenim mrežama.

Cocktina Chill out zona preselit će se iz Istre u Novi Sad te se od 5. do 9. srpnja vidimo opet na Petrovaradinu i Exitovu Ljetu ljubavi (Exit Summer of Love 2017.).

Be original and join our Cocktastic Summer!