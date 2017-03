Iako vam pojam možda nije poznat, vjerojatno ste u slobodno vrijeme znali pogledali više nastavaka nekog serijala u komadu, bez pauze. Ako jeste, onda ste definitivno ‘bindžali’.

‘Bindžanje’ kao pojam je relativno svjež, iako će svaki ljubitelji serija posvjedočiti da je praksa ‘maratonskih’ gledanja serija već odavno dobro poznata razonoda. Razgovarali smo s Krešimirom Madunovićem, predsjednikom Uprave Iskona koji napominje da se ‘bindžanje’ ne odnosi samo na serije.

‘’S bindžanjem smo počeli davnih dana, uz novogodišnje filmske maratone koje su nam spremale i još uvijek spremaju TV kuće. I djeca bindžaju uz svoje crtiće, dječji kanali često emitiraju nekoliko nastavaka istog crtića u nizu i uživaju”, kaže Madunović.

Pojavom i dostupnošću različitih streaming kanala ili servisa, od mlađih ‘’bindžera’’ zajednica maratonskih gledatelja filmova i serija povećala se, ali i povisila dobnu granicu.

Takvu vrstu servisa preferira i Nina Trumbić, jedna od onih koja nakon radnog tjedna jedva čeka vikend i ‘bindžanje’. Serijal Stranger Things gledala je priznaje cijeli dan sve dok na koncu nije zaspala.

‘’Samo upališ telku i sve je tu na jedan klik, titlovi su odmah tu, možeš izabrati što god želiš i odmah početi gledati”, dodaje Nina.

'\'\'Nekako mi se čini da su ti noviji serijali koji su pisani za televiziju zapravo namijenjeni tome da se u komadu odgledaju, da se percipiraju odjednom.\'\'' 'Dražen Puklavec, bindžer'

Za razliku od Nine koja svoje omiljene serije gleda preko televizije, Dražen Puklavec nakon kvara TV-a ‘bindža’ na svom prijenosnom računalu. Za nesrpljive poput njega, ističe da je prednost što ne mora čekati nekoliko dana ili tjedana do sljedeće episode.

‘’Nekako mi se čini da su ti noviji serijali koji su pisani za televiziju zapravo namijenjeni tome da se u komadu odgledaju, da se percipiraju odjednom. Kako se te nove serije jako pažljivo pišu, tu ima nekih sitnih detalja koje, možda da prođe tjedan ili dva između gledanja svake epizode, ni ne bi uspio zamijetiti” priznaje Dražen.

Da je bindžanje u svijetu svojevrsni trend, a da ga mi vrlo brzo pratimo dokazuje i činjenica da se na mnogim svjetskim portalima nalaze liste filmova i serija koje su idealne za maratonsko gledanje - od izvrsnog Na putu prema dolje (Breaking bad), Igre prijestolja do starih legendarnih serija poput Prijatelja.

Najviše bindžaju Amerikanci, a za neke serijale, da ih pogledate u cijelosti, treba vam i nekoliko tjedana ‘bindžanja’. Primjerice, za mnogima omiljeni serijal Simpsoni potrebno je izdvojiti 12 dana neprekidnog gledanja samo za jednu sezonu.

Binđanje svakim danom postaje sve dostupnije i jednostavnije. Madunović ističe kako su servisi poput HBO GO znatno olakšali pristup sadržajima koje želimo gledati.

“Sve nas čeka nakon jednog klika ili ''tapa'' u HD rezoluciji i sa spremnim hrvatskim titlovima. Stoga smo se odlučili postojeće iskonovce i one koji nam se žele pridružiti do sredine ožujka počastiti s HBO GO uslugom s preko 4000 filmova, serija i dokumentaraca, premijera dostupnih odmah nakon američkog prikazivanja i serija koje dižu prašinu, ali i onih dobrih starih filmskih klasika”, kaže Madunović.