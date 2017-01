Skupina stručnjaka za naoružanje zamolila je predsjednika SAD-a Baracka Obamu da ukine stanje visoke pripravnosti s nuklearnog arsenala SAD-a prije no što Donald Trump ne uđe u Bijelu kuću i "impulzivno raznese cijeli planet".

Organizacija "Plougshares Fund", koja je osnovana tijekom Hladnog rata, pokrenula je peticiju kojom traže od Obame da se promijeni trenutni status "visoke pripravnosti" američkog nuklearnog naoružanja.

Članovi organizacije koja se bori protiv korištenja nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja upozorava kako bi temperament i nedavni komentari Donalda Trumpa mogli dovesti do "najgoreg mogućeg scenarija".

Peticiju podržavaju brojni političari, umirovljeni vojni časnici i vladini dužnosnici. Bivši državni tajnik za obranu William Perry za Independent je kazao kako je zabrinut zbog Donalda Trumpa i Vladimira Putina.

"Predsjednik Trump može lansirati 140 bojnih glava za vrijeme koje mu je potrebno da napiše 140 znakova. Tweet se može izbrisati, ali devastacija koju će donijeti nuklearno naoružanje ne može se poništiti", navodi se u peticiji koja je dosad prikupila više od 60.000 potpisa.

Tom Collina, jedan od direktora organizacije kazao je kako je peticija pokrenuta zbog zabrinutosti zbog Trumpovog temperamenta.

"Naš prijedlog kupio bi više vremena. Kad je na vlasti netko tko je impulzivan...", kaže Collina.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes