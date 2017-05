Mnogo smo puta čuli vijesti iz Sjeverne Koreje u kojima se prijeti SAD-u i u kojima tu državu nazivaju imperijalističkom, agresorskom, neprijateljskom. Američki list Washington Post objavio je članak u kojem je podsjetio zašto Sjeverna Koreja toliko mrzi SAD.

Obitelj Kim čvrsto se drži na vlasti u Sjevernoj Koreji konstantno ponavljajući tezu da su im Amerikanci naumili nauditi. Od najranije dobi male Sjevernokorejce uče kako mrziti Amerikance.

Prema pisanju Washington Posta, prostorije tamošnjih vrtića oblijepljene su životinjama koje u rukama drže oružje, a crtići su prepuni radnji u kojima vojnici Sjeverne Koreje ubijaju Amerikance.

''Sjeverna Koreja živi u mentalitetu rata, a ova antiamerička propaganda je ratna propaganda'', rekla je Tatiana Gabroussenko, stručnjakinja za propagandu Sjeverne Koreje koja predaje na Sveučilištu u Seulu.

Ima, doduše, ponešto istine u sjevernokorejskoj verziji događaja, piše WP. Sjeverna Koreja, naime, vrlo se dobro sjeća ono što je većina Amerikanaca već zaboravila – da je Korejski rat bio brutalan.

''Korejski rat zove se zaboravljeni rat, a dio onoga što je zaboravljeno je devastacija koja se dogodila Sjevernoj Koreji'', rekao je John Delury, profesor međunarodnih odnosa na sveučilištu u Seulu. ''Ono što se dogodilo ugravirano je u Korejsku psihu'', dodaje.

Amerikanci zaboravljaju, Korejci pamte

Da bismo razumjeli ovu situaciju moramo podsjetiti na povijest. Naime, Korejski poluotok, koji je bio pod okupacijom Japana, na kraju Drugog svjetskog rata podijeljen je na neobičan način. Dean Rusk, u to vrijeme američki vojni pukovnik, koji je kasnije postao državni tajnik, uzeo je kartu i doslovno povukao crtu po 38. paraleli. Sovjetski Savez složio se s tim te su sjeverni dio Koreje s podrškom komunizma i jug s podrškom Amerikanaca ustanovljeni 1948. kao ''privremena mjera''.

Sovjeti su na vlast u Sjevernoj Koreji postavili Kim Il Suna. On je 25. lipnja 1950. odlučio ujediniti sjeverni i južni dio Koreje silom. Invazija prema jugu dobro je napredovala dok general Douglas MacArthur nije aktivirao trupe u Incheonu. U to su se u sukob uključili Kinezi i izgurali Amerikance do 38. paralele. Sve se to odigralo u otprilike šest mjeseci. Ni jedna strana nije napredovala sljedećih dvije i pol godine, a rat se nakon krvavih posljedica približio kraju 1953.

''Broj mrtvih Korejaca na kraju rata bio je oko tri milijuna, što je u to vrijeme bilo 10 posto tamošnje populacije. Većina ubijenih bila je iz Sjeverne Koreje koja je imala polovicu populacije Južne Koreje'', napisao je u radu o Koreji Charles K. Armstrong, profesor Korejske povijesti na sveučilištu Columbia u New Yorku.

Nema što se nije bombardiralo u Sjevernoj Koreji

Devastacija je posebno pogodila Sjevernu Koreju. Na njihov su teritorij Amerikanci bacili 635.000 tona bombi te 32.557 tona napalma. U usporedbi s tim, tijekom Drugog svjetskog rata na područje cijelog Pacifika bačeno je manje, odnosno 503.000 tona bombi.

Nema što se nije bombardiralo u Sjevernoj Koreji, a kako piše WP, američke zračne snage na kraju su se žalile da tamo više nemaju što bombardirati. Čudi li još uvijek ovoliki antagonizam stanovnika te zemlje prema SAD-u?

Rat Koreja je završio primirjem, a ne sklapanjem mira, što znači da su tehnički Sjeverna i Južna Koreja i dalje u ratu. Tenzije se nastavljaju i danas, više od 60 godina nakon sukoba. Propaganda Sjeverne Koreje i dalje je vrlo živa, ali ni retorika zapada nije pomirljiva. Američki predsjednik Donald Trump nekoliko je puta ponovio da će prijetnje koje dolaze iz Sjeverne Koreje riješiti korištenjem sile.

''Bez obzira na to koliko su domišljati američki imperijalisti u svojim pokušajima da zataškaju svoje zločine, nikada neće moći izbrisati masakr koji su počinili nad Koreancima'', zaključio je sjevernokorejski vođa Kim Jong Il u nedavnom intervjuu. U toj rečenici leži odgovor na pitanje zašto toliko mrze Amerikance.