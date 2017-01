U petak 20.1.2017. na portalu DNEVNIK.hr uživo gledajte inauguraciju Donalda Trumpa. U Washingtonu se očekuje do 900.000 ljudi, a čitavi događaj osiguravat će gotovo 30.000 pripadnika snaga sigurnosti. Sve pratite UŽIVO na DNEVNIK.hr.

Usprkos tome, u Trumpovoj poruci ipak ima i istine, piše Washington Post koji je analizirao gospodarsku i političku situaciju u Europskoj uniji uspoređujući je s onom u SAD-u.

Donald Trump je, podsjetimo, u intervjuu ustvrdio kako je EU pod dominacijom Njemačke u kojoj se kroji većina odluka.



"Druge zemlje Europske unije i njihovi građani žele imati svoj identitet", ustvrdio je Trump.



U prilog njegovom upozorenju ide i plan koji je iznijela britanska premijerka Theresa May o "tvrdom Brexitu", odnosno raskidu veza s EU-om. Naime, ona se nije odlučila za, primjerice "norveški model", prema kojem bi Velika Britanija ostala na jedinstvenom tržištu europskom bez obzira na raskid političkih veza s Unijom. Britanija očito želi graditi vlastiti identitet, a EU će ostati bez druge najveće gospodarske sile.



Iako se razlozi Trumpovog izbora za predsjednika traže u sporom ekonomskom rastu, lošoj perspektivi za radnike, zazoru prema migrantima, nezadovoljstvu političkim elitama, činjenica je da su svi ti problemi više izraženi u Europi nego u SAD-u, piše Washington Post.

Nacionalni interesi iznad politike

Od 2008. američko je gospodarstvo raslo 12 posto, a ono u 28 članica EU-a, samo četiri posto. Stopa nezaposlenosti u eurozoni je 9,8 posto što je dvostruko više nego u SAD-u. Najveći je problem nezaposlenost među mladima pa je tako u Grčkoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Portugalu i Italiji najmanje jedna od četiri osobe mlađe od 25 godina bez posla.



Odluke koje su vodile ovakvoj katastrofi za EU kreirane su uglavnom u Njemačkoj, navodi Post. Angela Merkel, njemačka kancelarka, sustavno je usporavala mjere koje su mogle ubrzati oporavak EU-a. Merkel je politikom štednje i nezaduživanja štitila njemačke porezne obveznike, što je i razumno, ali to potvrđuje Trumpovu tvrdnju da su nacionalni interesi ipak iznad europskog jedinstva.



Washington Post piše kako je upravo takva oprezna politika Angele Merkel kao i politika otvorenih vrata prema migrantima dovela do rasta populističkih stranaka. Nedavna anketa u Italiji pokazala je da bi, kada bi se izbori održavali danas, antiglobalizacijski Pokret pet zvjezdica osvojio glasova koliko i vodeća talijanska politička stranka. U Francuskoj, ankete daju sve veću podršku birača desničarki Marine Le Pen dok u Njemačkoj raste podrška AFD-u, stranki koja zagovara antiimigracijsku politiku i koja je u tri godine skočila s pet posto podrške građana na 16 posto.



Ako se Trumpove riječi uzmu doslovno, njegovi komentari o EU-u su pretjerani. Podrška populistima raste, no daleko je to još od sloma Europske unije. Ipak, između redaka, novoizabrani američki predsjednik ima pravo. Europa je u dubokoj nevolji. Vrijeme je da njezini čelnici prepoznaju da njihova politika više ne nailazi na odobravanje Europljana, piše Washington Post.