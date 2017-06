Američki satnik J. Scott Metz izjavio je da američka vojska nije spremna za borbu kao i vojske njezinih saveznika.

U timovima, vodovima i na razini manjih skupina američka vojska nije dobra kao i njezini saveznici, kaže satnik Metz. "Američke jedinice nisu toliko pripravne ili spremne za borbu kao njihovi multinacionalni partneri", piše J. Scott Metz. "Mnogi od naših saveznika, a vjerojatno i neki od naših potencijalnih neprijatelja, sada su taktički bolji od nas na razini manjih grupa, jer ne treniramo dovoljno kod kuće."

Drugim riječima, oni ne nauče osnove manevra prije odlaska na višu obuku u Zajedničkom multinacionalnom centru spremnosti (JMRC), velikoj vojnoj bazi za vježbe američke vojske u Hohenfelsu u Njemačkoj. Do nedavno, satnik Metz bio je promatrač, kontrolor i trener u JMRC-u te je radio s jedinicama iz 11 zemalja.

Svoje izjave je pojasnio na primjeru. "Jedinice su bazirane na linijske frontalne napade, jer to je sve što su prakticirali", piše on. U jednoj rotaciji, jedinici je "zadan frontalni napad na otvorenom bez korištenja terena u njihovu korist u svakom angažmanu. U jednom od tih angažmana, vod je stajao na otvorenom, napadajući neprijateljskog Leopard tenka. Leopard je opalio 10 puta s deset lokacija u roku od 60 sekundi i nikada se nije prestao kretati dok je skrivao putove do i od više alternativnih pozicija za pucanje." Metz dodaje: "Nikad nisam vidio da američki tenk napada na takav način u JMRC-u te samim time vod nije znao kako se s time nositi".

Metz krivi vođe vojske koji tvrde da je spremnost njihov prioritet, a malim jedinicama ne daju dovoljno vremena za trening kako bi bile istinski spremni.