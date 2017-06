Nove sankcije Rusiji koje je izglasao američki Senat "zakomplicirat" će odnose Moskve i Washingtona, kazao je u subotu ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Naravno da će te sankcije zakomplicirati rusko-američke odnose. Smatram to vrlo štetnim. No kakve god da se odluke s onu stranu oceana donesu, neće nas dovesti u bezizlaznu situaciju i neće nas urušiti. No, treba još vidjeti što će od toga biti", kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Ustvrdivši da je "preuranjeno sada govoriti o ruskom odgovoru na te sankcije", Putin je istaknuo da će se Rusija znati "prilagoditi, učiniti još nešto dodatno, nešto što traži posebnu pažnju".

Senat Sjedinjenih Država glasovao je u srijedu za kažnjavanje Rusije koja se navodno uplela u američku predsjedničku kampanju 2016., odobrivši prijedlog sankcija koje bi predsjednika Donalda Trumpa mogle spriječiti u jednostranom popuštanju pritiska na Moskvu.

Senatori su prihvatili mjeru golemom većinom, s 97 glasova 'za' i s 2 'protiv'.

Namjera je kazniti Rusiju zbog navodnog upletanja u izbore, zatim aneksije Krima te potpore sirijskoj vladi u šestogodišnjem građanskom ratu. (Hina)