Velika Britanija objavila je da 27 stambenih zgrada nije prošlo vatrogasne sigurnosne provjere provedene nakon smrtonosnog požara u Londonu, uključujući i neke u sjevernom dijelu britanske prijestolnice iz koje su stanovnici u petak navečer prisilno evakuirani.

Britanski službenici proveli su ispitivanja na oko 600 visokih stambenih zgrada diljem Engleske nakon što je 14. srpnja u zapadnom Londonu, u požaru koji je zahvatio zgradu Grenfell Tower sa socijalnim stanovima, poginulo 79 ljudi.

Ministarstvo za zajednice i lokalnu vlast objavilo je da 27 zgrada nije prošlo testiranja, od Londona na jugoistoku do Manchestera na sjeveru i Plymoutha na jugozapadu.

Britanska premijerka Theresa May koja se morala ispričati zbog spore reakcije vlade na londonsku tragediju naglasila je da vlasti sada rade na poduzimanju potrebnih koraka.

"U nekim su slučajevima moguće blaže mjere", rekla je premijerka za Sky News. "U drugima je potrebno da se ljudi privremeno isele, a takva je situacija bila sinoć u Camdenu".

Oko četiri tisuće stanovnika Chalcots Estatea u Camdenu, četvrti na sjeveru Londona, moralo je u petak napustiti svoje domove nakon što su vatrogasne službe procijenile da njihove zgrade nisu sigurne.

Mnogi su proveli noć u lokalnoj sportskoj dvorani, dok su ostali potražili smještaj u hotelima, kod obitelji ili prijatelja.

"Znam da je teško, ali Grenfell je sve promijenio", priopćila je Georgia Gould, čelnica Camdenskog vijeća.

"Mislim da ne smijemo riskirati glede sigurnosti naših stanovnika".

May tvrdi da su lokalnim vlastima omogućena sva potrebna sredstva kako bi osigurali da svi imaju gdje boraviti.

Stanovnici su se požalili da su za evakuaciju čuli tek iz medija, a da su obavijest da moraju napustiti svoj dom od gradskih službenika dobili prekasno. Dio njih odbio je napustiti zgradu, tvrdeći da je evakuacija pretjerana mjera.

Bijes javnosti

"Ova komunikacija bila je farsa", istaknuo je 21-godišnji Daniel Tackaberry ispred sportskog centra, dodavši kako se ne smije narediti ljudima da tako brzo izađu iz svojih stanova.

Londonski vatrogasci u Camdenu su pronašli mnogobrojne neispravnosti, ukljujući vanjsku oblogu koja je ista kao na nedavno izgorjeloj zgradi, neispravne izlaze za evakuaciju i rupe u zidovima koje bi vatri omogućile brzo širenje.

Službe britanske vlade tvrde da samo u Engleskoj oko 600 zgrada ima izolaciju i fasadnu oblogu kao neboder Grenfell.

Policija je objavila da je u istrazi oko tog požara otkrila da ga je uzrokovao jedan hladnjak, no da se ubrzano proširio baš zbog te vanjske obloge.

Neispravna obloga

Reuters u subotu piše o šest poruka elektroničkom poštom koje je poslala i primila direktorica prodaje Arconic Inca, zabrinuta zbog distribucije takvog zapaljivog materijala Grenfell Toweru usprkos upozorenja o opasnosti od požara za visoke zgrade.

Ta pošta datira iz 2014., a u njoj direktorica Deborah French komunicira s izvođačima radova na obnavljanju Grenfell Towera.

Arconic Inc navodi u priopćenju da je znao da će se koristiti sporni materijal, no da nije bilo na njemu da odlučuje o tome je li on u skladu s lokalnim građevinskim propisima.

Ta tvrtka proizvodi tri vrste obloga, a u svojoj brošuri za onu koja se koristila u izgorjeloj zgradi piše da nije primjerena za zgrade više od 30 metara.

"Pri planiranju zgrade ključno je odabrati adaptirane proizvode kako bi se izbjeglo širenje vatre na cijelu građevinu. To je posebno slučaj s fasadama i krovovima jer se vatra može proširiti iznimno brzo", stoji u brošuri.

"Čim je zgrada viša od ljestava vatrogasaca, ona mora biti izgrađena od nezapaljivog materijala", dodaje se. (Hina)