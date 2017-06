Kućanski aparati ubuduće će se označavati oznakama A do G, a novo označavanje kupcima bi trebalo olakšati odabir uređaja koji bi im mogao donijeti uštede.

Potrošačima će se omogućiti jednostavniji odabir učinkovitijih proizvoda, pomoću kojih bi smanjili potrošnju energije i račune za energiju. Proizvođače se potiče na inovaciju i ulaganje u energetski učinkovitije proizvode.



Kupci bi mogli vidjeti prve nove oznake u trgovinama najranije krajem 2019. godine.



Kako bi se išlo u korak s poboljšanjima u sektoru energetske učinkovitosti, svaka buduća ponovna klasifikacija pokrenut će se kada 30 posto proizvoda koji se prodaju na tržištu EU budu pripadali najvišoj klasi energetske učinkovitosti A ili kada 50 posto tih proizvoda bude pripadalo prvim dvjema klasama energetske učinkovitosti A i B.



Oznake će na proizvodu biti u tiskanom obliku, ali će biti dostupna i online verzija informacija o proizvodu. U slučaju izmjena koje bi utjecale na energetsku učinkovitost već kupljenog proizvoda, dobavljač treba obavijestiti kupca, stoji u tekstu.



"Ovom Uredbom smo dali jasne okvire za označavanje energetske učinkovitosti. Smatram to iznimno bitnim jer će potrošačima omogućiti odabir energetski učinkovitijih proizvoda kako bi se smanjila potrošnja energije, a time doprinijelo i ublažavanju klimatskih promjena. Uveli smo novu verziju energetskih naljepnica koja rezultira boljom klasifikacijom uređaja što olakšava njihov odabir", izjavila je Marijana Petir.



"Ujednačena primjena ove Uredbe za sve skupine proizvoda trebala bi dovesti do poboljšanja učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom, transparentnosti i razumijevanja kod potrošača. Ova Uredba omogućuje potrošačima da odaberu energetski učinkovitije proizvode kako bi smanjili svoju potrošnju energije. Ovim usvajanjem smo doprinijeli postizanju ciljeva za energetsku učinkovitost Unije za 2020. i 2030., kao i ciljevima Unije koji se odnose na okoliš i klimu", naglasila je Dubravka Šuica.



"Istraživanja su pokazala da 85 posto kupaca uvažava energetsku oznaku prilikom kupovine električnih uređaja. Postojeće energetske oznake koje su uključivale i A+ do A+++ razrede bile su dosta zbunjujuće za potrošače. Naime, gotovo svi proizvodi na tržištu su bili u nekom od A razreda. Povratkom na jednostavniju skalu će se omogućiti veća ušteda energije. Europska komisija je izračunala da će svako kućanstvo mjerama energetske učinkovitosti uštedjeti oko 480 eura godišnje", rekla je Biljana Borzan.



"Energetsko označavanje pomaže potrošačima da na jednostavan način prepoznaju energetski učinkovite proizvode od onih koji to nisu, a unifikacija oznaka pojednostaviti će cijeli postupak. Poboljšanje energetske učinkovitosti može imati koristi za sve razine gospodarstva - od individualne i sektorske do nacionalne i međunarodne razine, zbog čega podržavam ovaj prijedlog", dodao je Tonino Picula.