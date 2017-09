Uragan Irma nastavlja dalje. Nakratko je oslabio, ali se opet vratio u kategoriju 4. nakon što je promijenio smjer i sada prijeti zapadnoj obali Floride. Najgori udar očekuje otočje Florida Keys za koje su izdana upozorenja opasnosti po život.

9:56 - Hidrometeorološki zavod SAD-a objavio je upozorenja da je moguća pojava izoliranih tornada uz jake grmljavine diljem Floride, što nije neuobičajena pojava tijekom uragana.

A tornado risk through tonight for #FL. Isolated tornadoes are common with Hurricanes. Greatest threat exists east of the storm's path #flwx pic.twitter.com/MXGpYvXBXW