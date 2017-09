Uragan Irma na Bahamima je doslovce "usisala" ocean ostavivši iza sebe samo isušeno morsko dno.

Irma je protutnjala Bahamima u razornoj snazi pete kategorije, a ono što je ostavila iza sebe na Bahamima zaprepastilo je svjetske meteorološke stručnjake. Iz fotografija koje se stanovnici Bahama objavili na društvenim mrežama vidi se kako je Irma opustošila plaže, odnosno Atlantskog oceana više nema!

I am in disbelief right now... This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s