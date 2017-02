Šeik Muhamed bin Rashid al Maktoum najavio je projekt "Mars 2117" koji predviđa izgradnju grada na Marsu, veličine Chicaga i s populacijom od 600 tisuća stanovnika. Nadaju se da će se njihovoj ideji priključiti i druge zemlje te njihovi znanstvenici.

"Mars 2117" is a seed we are sowing today to reap the fruit of new generations led by a passion for science and advancing human knowledge. pic.twitter.com/IExtnpiO2B