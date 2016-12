To jutro u prosincu 2006. godine Raghad Saddam Hussein, njezina sestra i njihova djeca stisnute ispred televizora u njezinu utočištu u Amanu, glavnom gradu Jordana, plakali su dok su gledali kako maskirani muškarci odvode Saddama Huseina na vješala.

Saddam Hussein je Irakom vladao od 1979. godine, a zarobljen je 2003. godine. Osuđen je na smrt zbog zločina protiv čovječnosti - ubojstva 148 iračkih Šijita 1982. godine. Na pogubljenju je odbio nositi kapuljaču i nije pustio niti jednu suzu nakon što mu je omča stavljena oko vrata. Prijenos Iraqiya TV-a tu je i završio, no trenutak smrti vidio se u drugom videu koji je mobitelom snimio netko od prisutnih. U javnosti se pojavio samo nekoliko sati nakon pogubljenja.

Raghad Saddam Hussein na misi zadušnici u Jemenu, 40 dana naskon smaknuća Saddama Husseina (Foto: AFP)

"Nikada nisam vidjela taj trenutak i odbijam ga vidjeti", kazala je Ragha ZA CNN u prvom intervjuu nakon očeve smrti. "Detalji o njegovoj smrti su ružni i bolni, ali bila je to časna smrt. Bila je to smrt koja je meni, mojoj djeci, mojoj sestri i njezinoj djeci donijela ponos. I svima onima koji su ga voljeli i nosili u srcu".

Nakon Sadamova pogubljenja tadašnji američki predsjednik George W. Bush, koji je i naredio invaziju na Irak, rekao je da izvršenje kazne "ne bi bio moguće bez odlučnosti iračkog naroda da se stvori društvo u kojem postoji vladavina prava". No, u Iraku je uslijedilo 10-godišnje razdoblje nasilja koje jednim dijelom, traje i danas.

Raghad, koja za smrt svojeg oca i kaos koji je nastao u Iraku optužuje SAD. Ipak, nada se da će novoizabrani predsjednik Donald Trump biti drugačiji od svojih prethodnika.

"Ovaj čovjek je tek stigao do vodstva. Ali očito je da ima visoku razinu političkog senzibiliteta i znatno se razlikuje od svojih prethodnika. Razotkrio je sve pogreške, posebice što se tiče Iraka. To znači da je vrlo svjestan propusta i pogrešaka koje su počinjene u Iraku i onoga što se dogodilo mojem ocu".

Tijekom predsjedničke kampanje Trump je rekao da se protivio ratu u Iraku, iako je prije i nakon invazije na Irak javno u intervjuima davao potporu invaziji. I dok je govorio da je "Saddam Hussein bio loš čovjek" Trump je pohvalio bivšeg iračkog predsjednika zbog "učinkovitog ubijanja terorista".

Raghad kaže da nije bila uključena u politiku i da ne podržava nikakve grupe ili stranke, no nova iračka vlada optužila je 48-godišnjakinju da podržava očevu stranku Baas, u Iraku protuzakonitu, te je pozvala jordanske vlasti da je izruče. U novije vrijeme, optužuju je i da podupire Islamsku državu te da se razveselila kada su militanti preuzeli Mosul. Ona te tvrdnje žestoko opovrgava.

"Naravno da nemam nikakve veze s Islamskom državom i drugim ekstremističkim skupinama. Osim toga, ideologija moje obitelji nema nikakve sličnosti s ideologijom ekstremističkih skupina. To dokazuje i to što su te skupine u Iraku postale moćne tek nakon što smo mi napustili zemlju i nakon što je završila naša vladavina".

Za vrijeme Saddama Irak je bio stabilna država

Raghad smatra da je Irak za vrijeme vladavine njezina oca bio stabilna država i da tada ekstremističke skupine poput Islamske države nisu mogle slobodno djelovati.

"Ljudi koji su ga smatrali diktatorom mogu ga slobodno tako etiketirati. No, za mene je bio heroj . Bio je hrabar i simbol milijunima ljudi. Bio je borac i znao je da njegov kraj neće biti lak", ustvrdila je Raghad te dodala kako su mnoge priče u medijima o njezinoj obitelji zapravo bile izmišljene. "Da, bilo je brutalnosti i ja to ne mogu podržati. No, Irak je zemlja kojom je teško vladati i ljudi su to tek sad počeli shvaćati".

Bivši irački predsjednik Saddam Hussein s prvom suprugom, sinovima i kćerima te zetovima braćom Kamel (Foto: AFP)

Ona, njezine dvije sestre i majka nisu bile uključene u donošenje odluka. "Ženama u obitelji nije dozvoljeno sudjelovati. Odgovaraju samo kad ih se pita, a nije ih se nikad pitalo".

Tijekom 80-ih godina, kada je Saddam masovno ubijao Šijite i Kurde ona je bila tinejdžerica. Kaže kako o tome nije ništa znala.

S 15 godina udala se za Husseina Kamela, jednog od najviših vojnih dužnosnika zaduženog za razvoj iračkog nuklearnog i biološkog oružja. Njezina sestra Rana udala se za njegova brata, koji je također bio vojni dužnosnik. U ranim 20-ima bila je već majka petero djece. Godine 1995. obje su s obiteljima pobjegle u Jordan, no Saddam ih je nagovorio da se vrate, uz obećanje da će ih amnestirati. No, nakon što su se vratili naredio je braći Kamel da se razvedu od njegovih kćeri i tri dana kasnije dao je pogubiti oba bivša zeta.

Pojavile su se mnoge teorije zašto je Saddam to učinio i zašto su braća Kamel prebjegla u Jordan. Jordanski kralj Abdullah je u svojoj knjizi naveo sukob s najstarijim Saddamovim sinom Udayom te kako je Kamel pogrešno mislio da će ga Zapad prihvatiti, a SAD mu pomoći da bude vođa Iraka.

"Bilo je to vrlo teško vrijeme za mene. Našla sam se između dvije strane obitelji, oca i brata na jednoj strani i supruga i djece na drugoj", prisjetila se Raghad te dodala kako njezina djeca smrt svojeg oca nimalo ne zamjeraju njezinoj obitelji. "Znam da je normalnim obiteljima to teško razumjeti, no obitelji vladara nisu obični prosječni ljudi, ponekad je teško razumjeti složenost njihovih života".

Njezina 30-godišnja kćer Harir Hussein Kamel upravo piše knjigu o tim složenim obiteljskim odnosima.

Povratak u Irak

Iako u Jordanu živi lijepim životom i provodi puno vremena s djecom i prijateljima i dalje čezne za Irakom. Želi se vratiti kući ako Irak "uđe u fazu koja je umjerena i daleko od opsesije mržnje i osvete".

"To je moj Irak, od moje obitelji, mojih predaka, to je svačiji Irak. Zašto ne bih maštala o povratku? Bilo bi sasvim normalno da se jedan dan vratim".

I unatoč tom beskonačnom ciklusu nasilja koje se odvija u Iraku, Raghad ima nadu u budućnost.

"Ovo što se događa trenutno je stanje, stanje invazije i konfuzije. No, to nije sudbina Iraka. Rat nije beskonačan. Naravno da postoji nada".