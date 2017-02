U jednoj ćeliji državnog zatvora u Port-au-Princeu na Haitiju natrpano je 80 do 100 muškaraca. Tolika je gužva da zatvorenici spavaju u nekoliko redova ležaljki koje vise sa stropa ili u sjedećem položaju. No, oni koji su tamo duže vrijeme su sretnici jer novopridošlice nemaju ni ležaljke - samo prljavi pod i vrećice u koje obavljaju nuždu jer zahoda - nemaju.



Oni koji su zbog nehigijenskih uvjeta podlegli infekcijama ili gladi, samo leže u zatvorskoj bolnici jer su toliko slabi da ne mogu ništa drugo. Samo prošli mjesec zarazne bolesti dovele su do smrti 21 zatvorenika što je alarmiralo udruge za ljudska prava, a u zatvor su uspjeli ući novinari Associated Pressa kako bi se uvjerili u uvjete zatvorenika. Fotografije možete pogledati OVDJE



"Ovo je pakao. Ako vas prvo ne ubije, onda ćete sigurno poludjeti," kazao je Vangeliste Bazile, osumnjičen za ubojstvo. On je jedan od 80 posto zatvorenika koji još nisu pravomoćno osuđeni , no u pritvoru provedu mjesece i godine prije nego što izađu pred suca.

Samo najjači mogu preživjeti

"U ovom zatvoru je najveća stopa smrtnih slučajeva od bilo kojeg drugog u svijetu", kazao je John May, liječnik koji je suosnivač neprofitne organizacije Health Through Walls za poboljšanje zdravstvenih uvjeta u zatvorima na Karibima i u Africi.

Popunjenost zatvora u Port-au-Princeu iznosi 454 posto, dok je drugi na svjetskoj ljestvici Quezon City u Manili s 316 posto popunjenosti.

U Paul Stenlove, 21-godišnji mladić osumnjičen za ubojstvo, pritvoren je prije 11 mjeseci.



"Bojim se da ću ostarjeti prije nego što će mi suditi", kazao je.



Zbog prenapučenosti, pothranjenosti i štakora s kojima dijele prostor, zatvorenici se ne mogu usredotočiti na ništa osim na borbu za goli opstanak.



"Samo najjači mogu ovo preživjeti", kazao je Ronel Michel, koji je nalazi u ruševnom dijelu zatvora čiji su vanjski dijelovi premazani izmetom jer zatvorenici nemaju gdje s njim pa ih bacaju kroz rešetke.



One koji bi umrli u zavoru donedavno su samo pokapali u obližnjem polju, no državni tužilac Danton Leger izborio se za masovne pokope na kojima su im osiguran ljesovi i cvijeće.

"Ako već ovdje moraju živjeti kao životinje, neka barem budu pokopani kao ljudi", kazao je Lager.