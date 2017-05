Američki predsjednik Donald Trump ugostit će danas u Bijeloj kući prvog čovjeka Turske Recepa Tayyipa Erdogana.

Glavne teme razgovora bit će borba protiv terorizma i poboljšanje bilateralnih odnosa. To će za Trumpa biti dosta težak zadatak. Naime, odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i njihovog NATO saveznika Turske sve su napetiji zbog činjenice da je Trump dao Pentagonu odriješene ruke da oružjem snabdijeva sirijske Kurde kako bi se borili protiv militanata Islamske države.



To je suprotno stajalištima Turske koja kurdske borce vidi kao teroriste, odnosno frakciju Radničke partije Kurdistana s kojom Turska godinama ratuje na jugoistoku zemlje. Zabilježeni su i napadi turskih aviona na kurdske snage u Siriji.

Erdogan je prošlog tjedna izjavio da se "borba protiv terorizma ne bi trebala voditi tako da ju vodi druga teroristička organizacija".



Poznavatelji prilika stoga ocjenjuju da najviše što dva predsjednika mogu postići je - složiti se da se ne slažu.



"Turska smatra da su odnosi s Amerikom u krizi", ocijenio je za Washington Times Johnathan Schanzer iz Fonundation for Defence of Democracies.



Tu je i slučaju Fetullaha Gulena, klerika kojeg je Erdogan optužio za pokušaj puča prošle godine, a koji živi u Pennsylvaniji i kojeg Amerika odbija izručiti.



No, usprkos svemu navedenom, osobni odnosi Trumpa i Erdogana su dobri. Američki predsjednik među prvima je, i rijetkima, koji je turskom kolegi čestitao na pobjedi na referendumu kojim je ojačao svoja ustavna prava, piše NBC.