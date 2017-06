Američki predsjednik Donald Trump nije potvrdio istragu protiv sebe zbog otpuštanja ravnatelja FBI-a Jamesa Comeya u svom tweetu, nego je govorio o izvješću u listu The Washington Post, tvrdi izvor blizak Trumpovu odvjetniku.

"Pod istragom sam zbog toga što sam smijenio ravnatelja FBI-a, koju vodi čovjek koji mi je rekao da smijenim ravnatelja FBI-a! Lov na vještice", napisao je Donald Trump na Twitteru u petak. Ova se poruka uvelike smatrala kao potvrda istrage nad Trumpom koju provodi posebni savjetnik koji istražuje navodno rusko upletanje u američke izbore 2016.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt