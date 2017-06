Slavni američki filmaš i liberalni aktivist Michael Moore u utorak je pokrenuo web stranicu nazvanu "TrumpiLeaks" kako bi zviždačima omogućio siguran kanal za prosljeđivanje informacija o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji.

"Američki domoljubi unutar vlade, pravosudnih tijela ili privatnog sektora koji imaju bilo kakvih saznanja o kriminalnim radnjama, iskorištavanju povjerenja javnosti ili bilo kakvim prijestupima koje su počinili Donald J. Trump i njegovi suradnici, potrebni su kako bi zazviždali u ime zaštite Sjedinjenih Američkih Država od tiranije", napisao je Moore u otvorenom pismu listu Huffington Post.

"Znam da je to riskantno, znam da možemo upasti u probleme. No, previše je toga na kocki da bismo igrali na sigurno", dodao je.

Iako nikakva digitalna komunikacija nije apsolutno sigurna, istaknuo je Moore, on i njegov tim posegnuli su za najsigurnijom dostupnom tehnologijom kako bi zajamčili anonimnost izvora.

Portal "TrumpiLeaks", postavljen na web stranicu Michaela Moora, najavljen je dan nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa izvijestilo o uhićenju 25-godišnjeg vanjskog suradnika obavještajne službe, optuženog za otkrivanje medijima povjerljivih informacija vezanih uz rusko uplitanje u američke predsjedničke izbore 2016.

Trump je pozvao na obračun s curenjem informacija medijima.

Redatelj slavnog dokumentarca “Fahrenheit 9/11”, u kojemu je ponudio kritički pogled na predsjednički mandat Georgea W. Busha i ratove koje je Amerika vodila u Iraku i Afganistanu, Moore je dugogodišnji borac za liberalne vrijednosti i otvoreni kritičar Trumpa.

Slavu mu je priskrbio dokumentarac “Roger i ja” iz 1989. o njegovu rodnom gradu Flintu u saveznoj američkoj državi Michigan, te “Bowling for Columbine” (2002.). Trenutno radi na novom dokumentarcu o američkim predsjedničkim izborima 2016.

Neki američki mediji, uključujući The Washington Post, Huffington Post, The New York Times, i ProPublica, imaju na svojim web stranicama poveznice putem kojih javnost može novinarima slati informacije. (HINA)