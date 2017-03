Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je otvoren za široku reformu američkog sustava imigracije, ublaživši znatno svoju protumigrantsku retoriku u svom prvom predsjedničkom govoru pred američkim Kongresom nakon turbulentnih prvih mjesec dana u Bijeloj kući, prenose agencije.

Donald Trump je, u obraćanju naciji duboko podijeljenoj oko njegova predsjedništva, naglasio da se želi fokusirati na rješavanje problema - jačanjem američkog gospodarstva putem velike porezne reforme, ulaganjem bilijun dolara u infrastrukturne projekte i reformom takozvanog Obamacarea, sustava zdravstvene zaštite koji je uveo njegov prethodnik Barack Obama.

Nakon prvog mjeseca na čelu SAD-a obilježenog sukobom oko privremene zabrane ulaska državljanima sedam zemalja s muslimanskom većinom, Trump je u svom govoru pozvao na prevladavanje tog kaotičnog perioda koji je kod mnogi izazvao sumnje u njegove sposobnosti da uspješno vodi zemlju, prenosi agencija Reuters.

Pozvao je na nacionalno jedinstvo, općenito je govorio umjereno i izbjegao je napade na političke protivnike i medije.

Reforma imigracije moguća kao kompromis republikanaca i demokrata

Trump je rekao da je širok plan imigracijske reforme moguć ako su i demokrati i republikanci spremni na kompromis. Naglasio je da bi sustav trebao biti temeljen na sposobnostima i postignućima, a ne na dolasku nekvalificiranih imigranata. Rekao je da bi ta reforma treba povećati plaće Amerikanaca i pomoći brojnim obiteljima da uđu u srednju klasu.

"Vjerujem da je stvarna i pozitivna imigracijska reforma moguća ako se fokusiramo na sljedeće ciljeve: poboljšanje poslova i plaća za Amerikance, jačanje nacionalne sigurnosti i obnavljanje poštivanja naših zakona", rekao je republikanski predsjednik, koji je tijekom predizborne kampanje 2016. zauzeo oštro stajalište prema imigrantima.

Trump je tijekom prvih tjedana u Bijeloj kući ponavljao da će izgraditi zid na granici s Meksikom i ubrzati deportacije ilegalnih useljenika. Istodobno je pokazao razumijevanje za djecu koja su ušla u zemlju zajedno sa svojim roditeljima, "sanjarima" koje zasad štite uredbe koje je potpisao Obama.

Trump je u svom govoru pozvao Amerikance da se ujedine iza njegove politike, kako bi se ispisalo "novo poglavlje američke veličine". Rekao je da želi provesti veliku poreznu reformu koja bi olakšala teret srednjoj klasi i istodobno smanjiti korporativne poreze, no nije ponudio nikakvih novih pojedinosti o tome.

Također je pozvao Kongres kojim dominiraju republikanci da reformiraju Obamacare kako bi se povećale mogućnosti izbora u zdravstvenom osiguranju, proširio pristup i smanjili troškovi. Republikanci su podijeljeni oko toga kako provesti reformu Obamacarea, dok su demokrati ujedinjeni oko toga da bi trebalo zadržati sustav koji je omogućio zdravstveno osiguranje milijunima Amerikanaca s nižim primanjima.

Govor pred Kongresom novog američkog predsjednika bio je puno konvencionalniji od njegovog inauguralnog govora 20. siječnja, u kojemu je oslikao vrlo mračnu sliku stanja američke nacije.

Podrška NATO-u, jačanje vojnih snaga

Dio svog predsjedničkog govora Trump je posvetio vanjskoj politici, naglasivši svoju potporu tradicionalnim američkim saveznicima i NATO-u, no inzistirajući na tome da saveznici moraju trošiti više na obranu. "Naša vanjska politika zahtjeva izravan, snažan i smislen angažman u svijetu. Upravo je američko vodstvo - temeljeno na ključnim sigurnosnim interesima - ono što dijelimo s našim saveznicima diljem svijeta", rekao je Trump.

Posebno je pokušao uvjeriti saveznike u NATO-u da će nova američka administracija nastaviti njegovati desetljećima stare saveze. Ipak, nije spomenuo jedan od glavnih razloga europske zabrinutosti: njegovo simpatiziranje ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom predizborne kampanje.

Kao naznaku mogućih nastojanja da se postignu bolji odnosi s Rusijom, Trump je rekao: "Amerika je spremna naći nove prijatelje, uspostaviti nova partnerstva, gdje god postoje zajednički interesi". "Želimo sklad i stabilnost, a ne rat i sukobe", naglasio je, dodajući ipak da planira snažno ojačati američke vojne snage.

"Snažno podržavamo NATO, savez koji je skovan kroz veze tijekom dva svjetska rata, kojima je slomljen fašizam, i Hladnog rata u kojemu je pobijeđen komunizam", rekao je. "No naši partneri moraju ispuniti svoje financijske obveze. I sada, nakon naših snažnih i iskrenih razgovora, počinju činiti upravo to", rekao je Trump, a zatim je dodao improvizirajući za govornicom: "U stvari, mogu vam reći da novac samo pristiže. Baš lijepo". No nije rekao nikakvih pojedinosti o tome.

Dok je u svom govoru pokušao umiriti američke saveznike, Trump je ipak jasno dao do znanja da se od njih očekuje veći doprinos. "Očekujemo od naših partnera, bilo u NATO-u, na Bliskom istoku, ili na Pacifiku, da preuzmu izravnu i smislenu ulogu, kako strateški tako i u vojnim operacijama, i da plate svoj pošteni dio troškova", rekao je Trump.

Također je rekao da će zajedno sa saveznicima raditi na uništenju Islamske države (IS), opisavši tu radikalnu islamističku skupinu kao "mrežu divljaka koji ne poštuju zakone". Naglasio je i "neslomljivi savez" SAD-a s Izraelom. (Hina)