"Neiskreni mediji ne izvještavaju o tome da će novac potrošen na izgradnju Velikog zida (zbog brzine) Meksiko kasnije vratiti!", napisao je Trump na Twitteru.

Meksički peso pao je nakon Trumpove objave za 0,22 posto. Ta je valuta ovog tjedna pala na rekordno nisku razinu nakon što je novi američki predsjednik ponovno kritizirao američke tvrtke koje proizvode u Meksiku umjesto u SAD-u. Zadnja vrijednost pesa u odnosu na dolar bila je 21,35.

Trump je napisao i da će inicijalnim američkim financiranjem gradnja zida prije početi, a da će Meksiko kasnije vratiti novac SAD-u. Trumpova suradnica Kellyanne Conway rekla je kako on neće odustati od svog predizbornog obećanja da Meksiko plati zid.

"Iz naše perspektive se ništa nije promijenlo. Kongres razmatra različite opcije financiranja zida", rekla je Conway za CBS News.

"Jasno je da poštujemo federalizam, a ako Kongres traži različitie načine za financiranje ovog projekta koji je najveći prioritet predsjednika Trumpa, neka tako i bude", zaključila je. (Hina)

