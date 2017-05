Američki predsjednik Donald Trump neće, suprotno očekivanjima, objaviti svoju odluku o klimatskom sporazumu prije summita G7 krajem svibnja u Italiji, objavila je u utorak Bijela kuća.

"Predsjednik želi biti siguran da će imati vremena izabrati najbolju strategiju za zemlju", rekao je njegov glasnogovornik Sean Spicer i precizirao da će odluka biti donesena nakon Trumpova povratka sa summita G7 koji će se održati 26. i 27. svibnja.

Prije preuzimanja dužnosti, Trump je poručio da će izaći iz sporazuma kojeg je u prosincu 2015.na summitu o klimi COP21 u Parizu potpisalo gotovo 200 zemalja.

Očekivalo se da će predsjednik, koji želi revitalizirati američku industriju ugljena, u idućih nekoliko dana objaviti smatra li ništavnim sporazum koji je njegov prethodnik Barack Obama snažno zagovarao i za koji je ustrajno lobirao.

SAD se obvezao do 2015. smanjiti emisiju stakleničkih plinova između 26 i 28 posto u odnosu na razine iz 2005., no analitičari smatraju da je teško da će Trump to podržati.

Obama je u utorak rekao kako vjeruje da će SAD po pitanju klimatskih promjena nastaviti ići "u pravom smjeru", a Washington je na poštivanje Pariškog sporazuma pozvala i Europska unija.

"S obzirom na trenutnu raspravu koja se vodi u Washingtonu, moguće je da će se politika zaštite okoliša usporiti, ali ja sam uvjeren da će SAD nastaviti ići u pravom smjeru", kazao je Obama.

Šefica europske diplomacije Federica Mogherini također je zatražila od SAD-a da ostane privržen pariškom sporazumu o klimi.

"Klimatske promjene su stvarnost i već utječu na našu sigurnost. Sve je povezano i mi se i dalje nadamo da će SAD pronaći način da ostane privržen pariškom sporazumu", kazala je Mogherini.

Pozdravljen kao prvi globalni klimatski sporazum koji obvezuje bogate i siromašne zemlje na zaustavljanje rasta emisija stakleničkih plinova koji se smatraju uzročnikom zagrijavanja planeta, njegovi potpisnici su se složili da bi se razina zagrijavanja trebala zadržati "znatno ispod dva stupnja Celzija u odnosu na predindustrijsko razdoblje", težeći prema 1,5 stupnjeva Celzija. (Hina)