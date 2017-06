Američki predsjednik Donald Trump u petak je opovrgnuo navode da je bivšeg čelnika FBI-ja Jamesa Comeya pozvao da prestane istraživati njegova bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost i rekao da je "100 posto" voljan pod prisegom iznijeti svoju stranu priče.

Trump se ponajprije oglasio na Twitteru i optužio Comeya za laži u petak, dan pošto je Comey svjedočio pred senatskim odborom o svojim sastancima s Trumpom.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!