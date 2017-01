Chicago, prijestolnica američke savezne države Ilinois, već godinama slovi kao “ratna zona“, a u javnosti se umjesto njezinog imena često koristi pogrdni naziv Chiraq, čime se aludira da u tom gradu ima ubojstava i oružanih obračuna kao u Iraku.

“Ako grad Chicago ne bude uspio spriječiti strašni pokolj koji se događa, u 2017. godini je bilo 228 pucnjava s 42 mrtvih (povećanje od 24 posto u odnosu na 2106.), poslat ću im federalce“, napisao je Trump na Twitteru, piše USA Today.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!