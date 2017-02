Ako je riječ o zemlji Zapada koja želi nabaviti naoružanje, onda je vrlo lako moguće da im je on bio posrednik, odnosno da su preko njega napbavljali vojnu opremu i naoružanje. Pod pseudonimom David Marks, iznimno dobro umrežen međunarodni trgovac oružjem, dao je intervju za američki časopis Wired.

Vojna tehnologija, uključujući oružje, borbene letjelice, tenkove, rakete i vojna računala, za njega nisu problem. On operirao posve legalno i posluje samo sa zemljama koje se svrstavaju među takozvane zemlje Zapada. Ima dvije rezidencije, od kojih je jedna u Europi, a ta mu je i primarna. Osim toga, ima poslovne urede u svim zemljama s kojima posluje. Zbog naravi posla kojim se bavi, naravno, Wired ne otkriva pojedinosti vezane uz gore navedeno.

Ono što je bitno, jest da Marks na trgovini naoružanjem svake godine zaradi stotine milijuna dolara, pritom uzimajući tek jednoznamenkasti postotak za svaku transakciju, kao kompenzaciju za svoje posredovanje. Svakog mjeseca proputuje dobar dio svijeta kako bi se sastao s klijentima i vladama zemalja u kojima posluje, radi dogovaranja poslova i radi održavanja aktivnih kontakata s kupcima i prodavačima naoružanja.

Stručnjak za outsourcing

Marks svoju ulogu naziva "stručnjakom za outsourcing", odnosno nekoga tko može uskočiti kako bi upravljao transakcijama i akvizicijama, koje bi u normalnim uvjetima mogle biti osjetljive ili politički nepopularne. Posluje sa širokim spektrom tvrtki, od onih najvećih vojnih, preko civilnih korporacija pa sve do malih proizvođača oružja i naoružanja.

Obzirom na dosadašnje iskustvo, njegov uvid u međunarodnu geopolitiku je posve jedinstven, a njegovi stavovi su centristički, s tendencijom skretanja udesno, kako sam kaže, zbog starenja.

Svoju mrežu klijenata nije skupio preko noći, niti mu je došla na pladnju, kaže Marks. "Mrežu gradite tijekom dugog vremenskog perioda. Imam kontakte u obavještajnim službama, vladama, trgovačkom sektoru i bankarstvu... Velik dio toga dolazi iz iskustva i zdravog razuma ali isto tako i razumijevanja geopolitike te globalnog poslovanja", naglašava.

Loš posao u Ukrajini

Posebno je bio zanimljiv njegov odgovor na pitanje novinara Wireda o tome što je za njega preriskantan posao. Marks je u tom smislu spomenuo posao koji je trebao odraditi u Ukrajini, a bila je riječ o nabavci nevojnih vozila za jednu ukrajinsku vladinu agenciju. Ista vozila je, kaže, nabavljao već nebrojeno puta za druge klijente. "Pomislio sam da će posao biti pljuga... ali dobio sam poziv od prijatelja koji radi u američkoj agenciji s akronimom od tri slova koji mi je rekao: imamo pouzdane podatke da bi mogao tamo biti otet. Rekla mi je to osoba s 30 godina iskustva rada u toj agenciji. Takvo upozorenje ne uzimam olako i povukao sam se iz tog posredovanja", rekao je Marks.

Trumpov reality show

Što se tiče Donalda Trumpa, Marks ga ne uzima zdravo za gotovo ali ističe da zasad u Trumpu vidi ono što je i očekivao. "Prva njegova godina bit će reality show i da, prvi potezi koji dolaze iz Washingtona su umobolni", ističe Marks.

"Iz geopolitičke perspektive, druge zemlje znaju da mu (Trumpu) ne mogu prodavati sra*** kao što su mogle ranijim administracijama. Ako mu i pokušaju prodavati sra***, on će im odgovoriti punom snagom, stoga će morati sjesti za stol i pregovarati. Saveznici i neprijatelji su se podjednako toga usr***", dodaje Marks.

Discipliniranje Boeinga i Lockheed Martina

Trump je unio velik nemir u globalnu vojnu zajednicu, kaže Marks, no on to ne smatra nužno lošom stvari. "Svi su zbunjeni. Velik dio njih ne zna što očekivati. Uzmite za primjer da je poklopio slušalicu australskom premijeru. Suprotno mišljenju drugih, čvrsto vjerujem da se on ne bi tako ponio da nije osjetio potrebu za tim... On zna što to znači biti predsjednikom Sjedinjenih američkih država", kaže Marks.

Dodaje da Trump nije mirovao niti na domaćem vojnom planu, posebice tvrtkama koje su bile ogroman teret za vojni proračun već dugi niz godina. "Trump je stvarno zajašio tvrtke poput Boeinga i Lockheed Martina, govoreći im da se priberu u smislu određivanja cijena i vjerodostojnosti... Program Joint Strike Fightera (F-35) - samo kao primjer najviše razine - bio je umobolan u tom smislu. Lagali su nam, kao i našim saveznicima i sad te zemlje traže kupovinu vojnih sustava drugdje. To stvara loš ugled prema SAD-u... Ne možete pumpati cijenu i očekivati od kupaca da plate cijenu za koju god vi smatrate da je prikladna", pojašnjava Marks.

"Vruća" roba će uvijek postojati

Što se same trgovine naoružanjem tiče, Marks ističe da Trump na to zapravo niti ne može utjecati. "Prisjetite se, trgujemo samo sa zemljama koje su se svrstale kao saveznici SAD-a te čak i tu imamo jasne crte oko toga što se smije i ne smije istima prodavati", kaže.

Takozvana "vruća" roba će uvijek postojati, u smislu onoga što se odlično prodaje ili što se iznimno traži, naglašava Marks. "Ono što je uvijek vruće jest ono što mi nazivamo tehnologijom remećenja - pametna oružja, rakete, oružja sa sustavom navođenja, primjerice i bilo kakva tehnologija koja mijenja odnose snaga na terenu, vezane za pojedine sukobe... To je i razlog zašto moramo ozbiljno i strogo kontrolirati njihovu proliferaciju i ne dopustiti im da se samo pojave na bilo kojem bojnom polju ili u bilo kojem sukobu. U krivim rukama, te tehnologije mogu imati katastrofalne posljedice po šire društvo, diljem svijeta", smatra Marks.

Bez prognoze ali i pretjerane brige

Marks isto tako naglašava da su bilo kakve prognoze u ovom trenutku nezahvalne, što se tiče poteza Trumpove administracije. "Svi su u nekom obrascu čekanja... Više nismo predvidivi, a naši neprijatelji računaju na predvidivost američkih administracija. Ta nam je predvidivost bila uteg i za to smo platili cijenu. Sad kad nema te predvidivosti i to nam je u neku ruku dalo opciju vraćanja na početnu poziciju. Svi se nadaju najboljem, ali i dalje ne znamo što očekivati od njega (Trumpa). Lopta je apsolutno u njegovim rukama", ističe Marks.

Za kraj, kaže, ne brine i poručuje da ne trebaju brinuti niti drugi. "Ne, sve će biti sasvim u redu", zaključuje.