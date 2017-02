Američki ministar vanjskih poslova Rex Tillerson rekao je na sastanku s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim, koji je u tijeku i koji se odvija na rubu susreta ministara vanjskih poslova skupine G20 u Bonnu, da će "SAD surađivati s Rusijom, ako je to u interesu američkog naroda", prenosi RT.

Lavrov je na početku sastanka poručio Tillersonu kako Moskva i Washington imaju puno tema za razgovor. "Uglavnom se radi o pitanjima koja su pokrenula dvojica predsjendika tijekom telefonskog razgovora. Mislim da možemo odrediti parametre naše buduće suradnje na svakom od tih pitanja", rekao je Lavrov.

Lavrov je komentirao i tekuće događaje u SAD-u i naglasio da je to isključivo unutarnja stvar SAD-a, u koju se Moskva nema interesa uplitati. Rusija se ne miješa u unutarnje poslove drugih zemalja, rekao je Lavrov.

"Trebate znati da se mi ne miješamo u unutarnje poslove drugih zemalja", rekao je Lavrov, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio ostavku svog savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna zbog nepriličnih kontakata s ruskim dužnosnicima.

Lavrov je rekao da dvije zemlje imaju "mnoga pitanja" o kojima trebaju razgovarati, te je dodao da se nada kako će se na sastanku s Tillersonom uspostaviti "parametri za buduću suradnju".

Susret u Bonnu prvi je sastanak Lavrova i Tillersona. (B.V./Hina)

Lavrov meets with US Secretary of State Tillerson in Germany https://t.co/HGtXiPsfkP pic.twitter.com/4LtaUVy2S0