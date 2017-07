Taksist koji je u ponedjeljak uletio među pješake nedaleko od zračne luke u Bostonu, ozlijedivši pritom 10 ljudi, izgubio je kontrolu nad vozilom. Nesreću nije izazvao namjerno, objavila je policija.

Incident se, oko 13:40 po lokalnom vremenu, dogodio na stajalištu za taksije na zračnoj luci Boston-Logan.. Snimke s mjesta incidenta prikazuju taksi koji se zabio u zgradu. Policija je područje nesreće okružila.



Uzrok incidenta još nije utvrđen, no "ništa ne ukazuje na to da je bio namjeran", priopćila je policija.

Nakon što je pokosio pješake, 56-godišnji vozač zaletio se u zid zgrade. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu, a neki su u kritičnom stanju, navodi policija, koja vozača trenutačno ispituje.



Ovaj incident dogodio se usred priprema Amerikanaca za proslavu Dana nezavisnosti. Upravo su posljednjih dana aktualna upozorenja u toj zemlji koja se tiču i potencijalnih terorističkih napada s vozilima, kakvima smo već ranije svjedočili.

#BREAKING: scene of crash near Logan Airport. At least one person carried off on stretcher. pic.twitter.com/NpLtVK2hJ8