Uoči dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa u Izrael, jedna se osoba automobilom zaletjela u prolaznike u Tel Avivu.

Ni iznimne mjere sigurnosti kojima se na društvenim mrežama hvali izraelska policija nisu spriječile incident u centru glavnog grada.

Samo nekoliko minuta prije dolaska Trumpa u Tel Aviv jedan se vozač zaletio automobilom u pješake i ozlijedio ih najmanje petero, javlja Russia Today. Mediji su nagađali kako je moguće da se radi o terorističkom napadu, ali kasnije se ispostavilo da se radi o prometnoj nesreći.

Operation "Blue Shield". Police command and control center in Jerusalem ahead of US presidential visit to Israel. pic.twitter.com/6ysvUU36nX

Extra security measures for president Trumps visit to the western wall today. Full coordination with American security on the ground. pic.twitter.com/IHX01F71SU