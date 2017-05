Policija je blokirala cijelo područje, a vozač koji je pokosio pješake uhićen je i nalazi se u pritvoru. Lokalni mediji navode kako je dosad već dvaput uhićivan zbog vožnje pod utjecajem opijata. Policija ističe kako nije riječ o terorističkom činu.

Na Times Squareu u New Yorku danas se u pješake velikom brzinom zabilo jedno vozilo, crvena Honda, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, a nekoliko ih je ozlijeđeno, javlja BBC. Iz njujorške policijske uprave priopćili su kako je cijelo područje blokirano, a vozač je uhvaćen.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr