Teško je izgledati "zamrznut" u bestežinskom stanju. No, posada Međunarodne svemirske postaje nekako je u tome uspjela - i sve izgleda spektakularno. Astronaut Europske svemirske agencije Thomas Pesquet na Twitteru je objavio snimku sebe i četiriju kolega kako odgovaraju na tzv. Mannequin Challenge.

Neki od njih prodržavali su se rukom ili nogom ne bi li ostali nepomični u bestežinskom stanju, dok je snimatelj plutao i prolazio između njih. "Skupili smo cijelu posadu i odveli #MannequinChallenge do novih visina", napisao je Pesquet na Twitteru na engleskom i francuskom jeziku. "Rezultat je pomalo sablastan, zar ne?", kazao je Pesquet, prenosi Huffington Post.

Mannequin Challenge pokrenuli su srednjoškolci iz floridskoga grada Jacksonvillea. Ova viralni izazov, na koji je odgovorila i ekipa Nove TV, podrazumijeva da nekoliko sudionika odglumi "lutke u izlogu", odnosno da su "zaustavljeni u vremenu i prostoru". Uz to, poželjno je da se tokom snimanja u pozadini čuje i pjesma Black Beetles, nova stvar hip hop dvojca Rae Sremmurd.

Izazov su prihvatile i poznate zvijezde poput Adele, Britney Spears, Beyonce, ali i političarke Michelle Obama i Hillary Clinton.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh