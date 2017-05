Nakon što je u utorak otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao na meti kritika, no kritičarima je putem Twittera poručio da su foliranti i licemjeri.

Direktor FBI-a James Comey istraživao je predsjedničku kampanju Donalda Trumpa koja se povezivala s Rusijom i njihovim navodnim utjecajem na izbore. Trump ga je smijenio zbog njegova načina istraživanja email skandala Hillary Clinton. Stoga je taj Trumpov potez pobudio sumnje da Bijela kuća pokušava sabotirati FBI istragu. Inače, to je tek drugi put u povijesti da je šef FBI-a smijenjen s dužnosti.

Trump je novinarima kazao kako je smijenio Comeyja jer "nije radio dobar posao".

"Predsjednik Trump je razmišljao o tome da otpusti direktora FBI-a Jamesa Comeya još od dana izbora", izjavila je u srijedu zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders te dodala kako je u ponedjeljak svoju zabrinutost u vezi Comneyja izrazio i zamjenik glavnog državnog odvjetnika Rod Rosenstein, javlja CNN.

New York Times pak pobija Trumpove tvrdnje da je bio nezadovoljan Comeyjem jer, podsjećaju, Trump je u finalnim danima svoje kampanje imao za njega samo riječi hvale, posebice nakon što je FBI potvrdio kako ponovno otvara istragu oko emailova Hillary Clinton. "Vratio je svoju reputaciju, za to je trebalo puno hrabrosti", izjavio je tada Trump.

Trump niječe da je razlog otkaza bila istraga protiv njega. Istaknuo je da mu je sam Comey rekao da se protiv njega ne vodi istraga. Kritičarima se ponovo obratio putem Twittera.

"Demokrati su se mjesecima žalili na Comeyja. Sad kad je otpušten se PRAVE da su ožalošćeni. Foliranti i licemjeri", poručio im je Trump.

Dems have been complaining for months & months about Dir. Comey. Now that he has been fired they PRETEND to be aggrieved. Phony hypocrites!