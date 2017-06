Prije za sutra najavljene odluke arbitražnog suda o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske, slovenski mediji ističu da vlada premijera Mire Cerara neće pristati na nove razgovore o granici koje nudi hrvatska strana.

Novi razgovori o granici mogući su tek kada Zagreb prizna arbitražnu presudu – ma kakva ona bila, navode slovenski mediji. "Bilo bi najgore za slovenske nacionalne interese da se stranke o tom pitanju podijele. Dijalog s Hrvatskom moguć je samo oko implementacije presude ili da ta presuda bude polazište za razgovore o granici.

No, i na to se može pristati tek kad Hrvatska prizna presudu arbitraže koja će biti poznata u četvrtak. Hrvatska je na spornim dijelovima granice stekla prednost u odnosu na Sloveniju jer je "jednostranim potezima" mijenjala stanje na terenu u odnosu na ono zatečeno prilikom osamostaljenja dviju država. Zato joj sadašnji status quo odgovara, no Slovenija očekuje da niti EU nakon objave presude ne bi smjela ostati po strani, pasivna, nego jasno reći da Hrvatska mora poštovati presudu", ističe se u srijedu ujutro u komentaru objavljenom prije početka glavne informativne emisije Slovenskog radija.

Za Sloveniju najvažniji izlaz na otvoreno more

Slovenija je sasvim spremna na događaj koji će nakon 26 godina zacrtati našu južnu granicu. Na tzv. državotvornim ministarstvima koja su za to zadužena vlada gotovo opsadno stanje jer se ništa ne želi prepustiti slučaju, navode prema svojim izvorima vodeći slovenski mediji. Pri tome podsjećaju i na više puta ponovljene izjave slovenskih dužnosnika ovih dana da za rasplet nakon objave presude postoji "više scenarija", no da će inzistirati na snažnim diplomatskim sredstvima.

Za Sloveniju je najvažnije da će joj arbitraža dodijeliti izlaz na otvoreno more, navodi koparski dnevnik "Primorske novice", uz očekivanje da će joj pripasti i više površine u Savudrijskoj vali odnosno Piranskom zaljevu te da crta podjele neće ići sredinom zaljeva, kako je to sada slučaj.

Ljubljanski tjednik "Reporter", blizak desnoj opozciji, navodi na svom portalu da hrvatski predstavnik neće biti u četvrtak popodne u Haagu na proglašenju arbitražne odluke niti preuzeti presudu jer Zagreb postupak smatra kompromitiranim i bez ikakvog utjecaja, ali da Ljubljana očekuje kako će Zagreb na kraju ipak morati pristati na presudu, makar pod pritiskom vodećih zemalja Europske unije.

Kako dodaje "Reporter", pozivajući se na svoje neimenovane "obavještajne izvore", opaženo je da se Hrvatska sprema kako bi snagama sigurnosti "zaštitila" područja pod svojom kontrolom koja bi prema arbitražnoj presudi mogla biti dodijeljena Sloveniji, no da slovenska vlada to odbija komentirati.

Premijeri Slovenije i Hrvatske, Miro Cerar i Andrej Plenković (Foto: Tomislav Krasnec/PIXSELL)

Presuda koju će u četvrtak popodne javnosti objaviti predsjednik arbitražnog suda Gilbert Guillaume napisana je na više od 500 stranica i o njezinu će sadržaju već u jutarnjim satima biti obaviještena slovenska vlada, prenose slovenski mediji.

Pripreme za proglašenje arbitražne presude u zaduženim se ministarstvima odvijaju vrlo užurbanim tempom, no u vladi službeno samo tvrde kako je sve spremno, da se pripreme odvijaju "bez ikakve drame" te da će tako ostati i dan nakon što presuda bude poznata, navodi ljubljansko "Delo".

"Prema našim informacijama, slovenska i hrvatska vlada presudu će dobiti u četvrtak u ranim jutarnjim satima. O njezinu će sadržaju u glavnim crtama odmah najprije biti obaviješten predsjednik vlade Miro Cerar, a onda i ostali dužnosnici", navodi vodeći slovenski list.

Slovenija će nastaviti "diplomatsku ofenzivu"

Nakon toga, navodi "Delo", Cerar će o sadržaju presude i implikacijama obavijestiti predsjednike svih političkih stranakana zatvorenom sastanku u parlamentu koji počinje u 14:30 sati te ih pozvati na jedinstvo i uravnoteženost u izjavama. Slovenska će politika ubuduće u vezi s arbitražom djelovati "po načelima postupnosti, srazmjernosti i suzdržanosti", navodi slovenski list.

Prema informaciji "Dela", slovensko stanovništvo koje živi u pograničnim krajevima na koje se odnosi arbitraža dobit će detaljne informacije kako se ponašati i postupati, ali incidenti se ne očekuju jer je ta populacija – kako navodi list – navikla na suživot i suradnju, a za nevolje vezane za granicu često optužuje političare i elite u Zagrebu i Ljubljani.

Slovenija će i nakon objave arbitražne presude nastaviti s diplomatskom ofenzivom, osobito u Europskoj uniji, kojom će dokazivati da Hrvatska presudu mora priznati, da je arbitraža obvezuje kao međunarodni važeći sporazum, da je arbitražni sporazum iz 2009. godine ispunio i "nacionalni interes" Slovenije da ima pristup otvorenom moru i "nacionalni interes" Hrvatske da pristupi Europskoj uniji te da je Europska unija zapravo "sponzor" ili jamac tog sporazuma kao međunarodnog ugovora, prenose najvažniji slovenski mediji.

Ističe se pri tome i jučerašnja izjava ministra vanjskih poslova Karla Erjavca tijekom posjeta Švedskoj, u okviru njegovih posjeta europskim prijestolnicama i lobiranja za primjenu arbitražne presude.

"Arbitražni sud već je ranije donio odluku da Hrvatska nema temelja za izlazak iz arbitraže. Zato će arbitražni sud izdati nepristrani i pravedni pravorijek o granici na moru i na kopnu. Poziv da se presuda poštuje bio bi od iznimnog značenja za kredibilnost Europske unije na području međunarodnog prava, ali i potvrda da prihvaćene dogovore i međunarodno pravo treba poštivati. U isto vrijeme to će biti i značajna poruka za cijelu regiju zapadnog Balkana, gdje postoji još mnogo nedefiniranih granica", kazao je Erjavec švedskoj ministrici vanjskih poslova, a prenijeli mediji i slovensko ministarstvo vanjskih poslova. (Hina)